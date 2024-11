Non solo Juric, ‘paga’ anche un big: cessione anticipata

Non solo Juric, ‘paga’ anche un big. Il disastro maturato nel pomeriggio all’Olimpico mette in discussione anche un protagonista giallorosso.

Uno striscione esposto fuori Trigoria recita: “TUTTI COMPLICI, TUTTI COLPEVOLI”. Come avviene quasi sempre i tifosi sanno cogliere l’essenza del problema. Senza giri di parole. In questo caso le parole sono contate, ma ‘dicono’ tutto.

Nel giorno dell’ennesima sconfitta e del conseguente, e fin troppo prevedibile, esonero di Ivan Juric quale tifoso romanista può sentirsi ‘sollevato’ o ritenersi soddisfatto di tale decisione? E in questa stagione in cui tutto sta andando storto perché troppe sono state le decisioni sbagliate, chi salvare tra i tanti colpevoli? Il Bologna di Vincenzo Italiano ha indossato i panni del boia per attuare un’esecuzione prevista da tempo. In primo luogo dalla proprietà che da oltre Oceano aveva già preso la decisione. Attendeva soltanto il passo falso che la giustificasse appieno. L’ennesimo passo falso è arrivato e con esso l’esonero di Ivan Juric.

Non solo Juric, ‘paga’ anche un big: Mancini via dalla Roma

I tifosi della Roma si sono scatenati via social già dopo la rete dell’1-3 per il Bologna. La loro rabbia ha trovato in Gianluca Mancini l’obiettivo da colpire e da affondare. La responsabilità della terza rete dei felsinei grava tutta sulle sue spalle. Secondo loro.

“GIANLUCA MANCINI VIA DA ROMA“, è la sintesi perfetta dello stato d’animo di numerosi tifosi della Roma.

“Non ti preoccupare, sapeva già che avrebbero seccato Juric, ha contribuito a dargli il colpo di grazia oggi per essere sicuro dell’esonero. Ora con il nuovo allenatore tornerà al centro del progetto insieme agli altri due indegni“;

“A differenza di Pellegrini e Cristante non viene contestato perché fa Er coatto in campo. forse tra i 3 è il peggiore“;

“ma non era er mancioooo romanista???“.

Tra tanti ‘attaccanti’ di Mancini, c’è chi prova a dare una lettura diversa: “Il vostro problema è che non avete mai giocato a calcio. Sia chiaro nessuno dei calciatori è difendibile in questo momento, ma la copertura uomo a uomo prevede che mancini sia li dove dovrebbe stare. L’uomo lo perde El sha. Speriamo solo che riusciamo a riscattare la stagione“.

Nelle parole dell’ultimo tifoso vi è forse l’unica verità: nessuno dei giocatori è difendibile. E si ritorna da dove si era partiti. Dallo striscione esposto fuori Trigoria che recita: “TUTTI COMPLICI, TUTTI COLPEVOLI”.