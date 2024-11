Titolarissimo KO, allarme con vista Roma: è uscito zoppicante

Giungono novità in merito al recentissimo infortunio di uno dei prossimi avversari della Roma di Ivan Juric, sempre che rimanga la Roma di Ivan Juric anche dopo la sosta

Per alcuni club la sosta delle nazionali sarà senza dubbio funzionale per il recupero di una serie di infortunati, ma per la Roma di Florent Ghisolfi potrebbe significare l’ennesima occasione per rivoluzionare nuovamente l’assetto della panchina.

A prescindere dal risultato del match con il Bologna che avrà luogo tra una manciata di minuti allo Stadio Olimpico, le intenzioni dei vertici giallorossi sono evidenti: trovare un nuovo allenatore.

Dunque, non è affatto improbabile che, al ritorno dalla sosta, i Friedkin si trovino a dover pagare ben tre stipendi contemporaneamente. Questa volta tuttavia la proprietà statunitense sembrerebbe essere decisa a ingaggiare un profilo di primo livello e non un semplice traghettatore come nel caso di Juric.

In ogni caso, la qualità e il blasone dell’eventuale nuovo tecnico giallorosso non gli eviterà di affrontare come primo esame il Napoli di Antonio Conte e, meno di una settimana dopo, l’Atalanta di mister Gasperini. Quest’ultima tuttavia sembrerebbe aver subito l’ennesima batosta fisica nel corso degli ultimi minuti, nel corso del match con l’Udinese di Runjaić.

Djimsiti ko, distorsione alla caviglia: rischia di saltare Parma e Roma

Dopo la sentenza relativa alle oltre due settimane di stop per Kolasinac e ai timori relativi alla lesione del quadricipite femorale per Charles De Ketelaere, mister Gasperini dovrà fare i conti con la distorsione della caviglia di Berat Djimsiti.

Il difensore svizzero ha avuto la peggio in un durissimo contrasto con Florian Thauvin, in cui il piede del difensore atalantino è rimasto bloccato sul terreno, causando una distorsione alla caviglia.

Saranno dunque da monitorare le sue condizioni nel corso dei prossimi giorni, durante i quali Gasperini capirà se potrà usufruirne nelle sfide con Parma e Roma.