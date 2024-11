Dybala via a gennaio: finale già scritto dopo l’ultimo giallo

In casa Roma, in attesa di scoprire chi sarà il suo nuovo allenatore, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Paulo Dybala.

In questa stagione nella Roma, di fatto, non c’è un attimo di pace. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi dello scorso settembre, infatti, è arrivato domenica scorsa quello di Ivan Juric.

Al tecnico croato, anche se il suo destino era segnato già da tempo, è stato fatale il ko subito domenica scorsa allo Stadio Olimpico per 2-3 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. In queste ore, infatti, in casa giallorossa è ovviamente sotto la luce dei riflettori la ricerca del nuovo allenatore.

Intorno alla Roma, di fatto, si stanno facendo tanti nomi: da Roberto Mancini e Lampard, passando per ten Hag e Terzic, a Ranieri e Montella. Tuttavia, oltre a tutte queste indiscrezioni sul nuovo tecnico capitolino, in casa romanista bisogna registrare delle novità che riguardano Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, Paulo Dybala può andare via già a gennaio: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero’, infatti, non è escluso l’addio di Paulo Dybala già nel prossimo calciomercato di gennaio. La Roma, di fatto, non riesce a supportare il lauto ingaggio dell’argentino che, inoltre, sarebbe un po’ demoralizzato per tutto quello che sta accadendo nella squadra giallorossa.

Ricordiamo, infatti, la sua mancata convocazione da parte di Ivan Juric per la sfida contro il Bologna prima che svolgesse il provino finale per testare le sue condizioni fisiche, portando lo stesso Paulo Dybala a chiedere spiagazioni al tecnico croato. Senza mai dimenticare che i media continuano a riportare il forte interessamento sull’ex Juve del Fenerbahce di José Mourinho.