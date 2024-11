Il grande ex si prende la Roma: ha vinto in volata

Emergono delle sorprendenti evidenze in merito ai possibili candidati selezionati dalla Roma per succedere a Ivan Juric

Come prevedibile le ultime ore hanno visto una gremita selezione di possibili candidati presentarsi agli occhi attoniti della tifoseria giallorossa, già sufficientemente provata da una stagione dalle tinte horror.

Le aspettative derivanti da un calciomercato di pregio e la fiducia manifestata dal popolo capitolino nei confronti di Daniele De Rossi sono tragicamente evaporate nel giro di una manciata di settimane infernali, dove la pretesa (più che giustificata alla luce degli oltre cento milioni di euro investiti sul mercato) di tornare in zona Champions si è sostituta persino alla paura di doversi guardare indietro per evitare di navigare nella zona retrocessione della massima lega italiana.

I giallorossi gravitano attualmente a ben 11 punti dalla posizione che gli permetterebbe di giocare la Conference League nel corso del prossimo anno e, in molti, credono che nessuno degli allenatori chiacchierati in queste ore tra i vicoli della città eterna potrà risanare del tutto un campionato irrimediabilmente compromesso.

Al contrario, nelle ultime ore la gran parte della tifoseria giallorossa si è limitata a desiderare una figura in grado di salvare il salvabile, per poi giungere a giugno per rigettarsi nella mischia dei club alla ricerca di un tecnico di alto profilo. Di recente sono emerse delle evidenze piuttosto sorprendenti sul prossimo allenatore giallorosso.

Ranieri, Montella o Rudi Garcia: i tifosi non hanno alcun dubbio

I nomi orbitati intorno al pianeta Roma nel corso degli scorsi giorni sono numerosi e vari: si va dalla utopia relativa a Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri, passando per le scommesse a scatola chiusa (parlando del campionato italiano) come Terzic o Lampard, fino ad arrivare alle scelte più rassicuranti come possono essere quelle di Vincenzo Montella, Claudio Ranieri o Rudi Garcia. Vi è poi una soluzione ibrida, che sembrerebbe contenere alcuni elementi della prima e della terza categoria sopracitate: Roberto Mancini.

Svariati nomi e diversi stili, tra i cosiddetti giochisti (Sarri o Rudi Garcia), i gestori come Allegri e Mancini e gli esperti dell’ambiente giallorosso come Montella, Garcia e Ranieri. Parlando proprio di questa triade di grandi ex, abbiamo effettuato un sondaggio sul canale telegram di Asromalive.it, dove sono emersi dei risultati netti. A stravincere con il 71% dei voti è stato Sir Claudio Ranieri, dietro al quale si è piazzato un Vincenzo Montella poco considerato (23%) e un Rudi Garcia sostanzialmente invisibile (il francese ha collezionato un misero 6% dei voti).