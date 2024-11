Panchina Roma, scelto il grande ex: arriva con la clausola | ASRL

Ecco le utlime in merito alla chiacchierata e frenetica ricerca di un nuovo allenatore che possa salvare la Roma da un infausto destino

Siamo semplicemente al 12 novembre e l’As Roma si ritrova senza amministratore delegato e senza allenatore. Un progetto iniziato tra gli entusiasmi di un allenatore bandiera (De Rossi) e un calciomercato altisonante, è clamorosamente naufragato nel giro di una manciata di giornate, durante le quali la tifoseria capitolina (tra pochi giorni) avrà visto sedersi sulla panchina giallorossa ben tre allenatori diversi.

Il tentativo di affidare il gruppo ad un allenatore di esperienza come Ivan Juric per trascinarsi fino a giugno avendo limitato i danni si è rivelato, come in molti avevano preventivato, un piano straordinariamente fallimentare, che ora necessita di una profonda revisione. Friedkin e Ghisolfi ora dovranno procedere con rapidità e lucidità per portare a Trigoria un nuovo tecnico ed evitare alla Roma ulteriori umiliazioni.

Svariati i candidati emersi nel corso delle ultime ore (Mancini, Ranieri, Terzic, Sarri, Allegri ecc…), ma di recente pare che vi sia un profilo che avrebbe monopolizzato le attenzioni dei proprietari statunitensi, decisi a pagare la clausola che ne impedirebbe l’approdo nella città eterna.

Montella prende quota: Friedkin pronti a pagare la clausola

Già inserito da giorni tra i papabili eredi del tecnico croato, Vincenzo Montella starebbe guadagnando consensi tra i vertici della società capitolina.

L’areoplanino, difatti, sarebbe attualmente il favorito per la panchina giallorossa, dove, peraltro, aveva esordito da tecnico professionista nel lontano 2011.

Per sottrarlo alla Federazione Turca – Montella è attualmente il CT della Turchia – i Friedkin sarebbero costretti a pagare una clausola, che in questo momento appare come l’unico vero ostacolo ad un ritorno sempre più quotato.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione i vertici giallorossi starebbero studiando in queste ore le modalità più sostenibili per contrattualizzare l’ex allenatore del Milan.