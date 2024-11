Risonanza magnetica per Dovbyk: l’esito degli esami al ginocchio

Sono emersi di recente gli esiti degli esami compiuti dallo staff medico della Roma per valutare le condizioni del ginocchio di Artem Dovbyk

La priorità del popolo giallorosso in questo momento appare evidente: conoscere chi siederà per i prossimi mesi sulla panchina giallorossa. Non è tuttavia da trascurare l’attualità relativa ai calciatori che ancora compongono quell’organico giallorosso che dovrà inevitabilmente proseguire una stagione a dir poco pittoresca.

Numerosi e urgenti i temi ancora caldi relativi ad alcuni profili di rilievo dell’undici titolare: impossibile non citare in tal senso la questione Paulo Dybala – assente per cause non meglio specificate dalla sfida con il Bologna -, ma si potrebbe anche parlare delle voci di mercato orbitate intorno a Mats Hummels e Mario Hermoso, oppure la condizione di Artem Dovbyk, uscito malconcio dal rettangolo verde.

Il bomber ucraino, tra un cambio di allenatore e l’altro, rivoluzioni delle gerarchie tra i compagni di reparto e violenti stravolgimenti di moduli, è comunque riuscito a barcamenarsi con una certa efficacia nel complicato adattamento alla massima lega italiana, dove, come risaputo, il lavoro del centravanti è esponenzialmente complicato da una serie di abitudini tattiche dei difensori di Serie A. Nel corso delle ultime ore sono giunti degli aggiornamenti sul chiacchierato ginocchio di Dovbyk.

Dovbyk sta bene: da valutare la partenza con la nazionale

Sono ormai settimane che il ginocchio operato di Artem Dovbyk sta monopolizzando l’attenzione dell’infermeria giallorossa, impegnata prima a ridurre le conseguenze di un infiammazione e ora a valutare con una risonanza le conseguenze di un colpo rimediato con il Bologna di mister Italiano.

Dal centro sportivo Fulvio Bernardini, al contrario di quanto avvenuto nelle ultime ore a causa del terremoto avvenuto in panchina, sono giunte notizie rassicuranti: il ginocchio di Dovbyk sta bene e nel corso delle prossime ore la nazionale ucraina e lo staff della Roma valuteranno se farlo partire o meno per affrontare i prossimi impegni dell’Ucraina.