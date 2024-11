Terremoto Juventus, così il pupillo di Thiago Motta vola a Madrid

La volontà di rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta potrebbe costringere la Juventus a rinforzare con nuovi innesti l’organico. Ecco i dettagli

Con le due vittorie consecutive ottenute in campionato contro Udinese e Torino – inframmezzate dal pareggio casalingo di Lille – sembrava essere ritornato il sereno in casa Juventus. I bianconeri, però, hanno dovuto fare i conti con un altro infortunio. Dal ritiro della Colombia è infatti arrivata la notizia del grave problema al ginocchio accorso a Juan Cabal, per il quale si tema anche l’interessamento del crociato (ancora tutto da confermare).

In attesa che il calciatore si sottoponga agli esami strumentali di rito a Torino, Giuntoli non può non vivere con una certa preoccupazione un verdetto che potrebbe privare Thiago Motta di un’altra pedina importante per il suo scacchiere difensivo. Se l’assenza di Bremer aveva già pre-allertato l’area tecnica della Juventus in vista del mercato di gennaio, lo stop di Cabal ne accelererebbe in maniera inevitabile i risvolti. Del resto non sono pochi i profili che – in tempi e in modi diversi – sono stati accostati ai bianconeri. A cominciare da Skriniar, ma non solo. A tal proposito, l’ultimo intreccio chiamerebbe in causa direttamente il Real Madrid, visto che anche i Blancos vogliono fermare l’emorragia in difesa con (almeno) un innesto mirato.

Calciomercato Juventus, anche il Real e l’Atletico sulle tracce di Beukema

Secondo quanto riferito da Rudy Galetti, infatti, il Real Madrid e l’Atletico Madrid avrebbero avviato dei sondaggi esplorativi per Beukema. Il difensore del Bologna – che si sta confermando anche in questo prima parte di stagione con prestazioni importanti che ne hanno fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione – farebbe gola alle due big spagnole, pronte a dar vita ad un importante duello di mercato. Ma non è finita qui.

In tempi e in modi diversi il difensore olandese è stato sondato anche dalla Juventus che, complice l’emergenza difensiva, potrebbe riannodare i contatti con il club felsineo. Uno scenario che – benché resti sostanzialmente ipotetico – non è affatto da escludere. Madrid, però, potrebbe intralciare e non poco i programmi della ‘Vecchia Signora’. Staremo a vedere cosa succederà.