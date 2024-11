Cash e super scambio per Osimhen: colpo di coda Juventus

Il sogno Osimhen per la Juventus potrebbe essere già arrivato ai suoi titoli di coda. L’offerta fa saltare il banco, scompaginando le carte in tavola

Il particolare momento che sta attraversando la Juventus può essere diviso in due tronconi. Da una parte il moderato ottimismo lasciato trapelare dalle ultime uscite ufficiali che hanno visto la compagine di Thiago Motta evidenziare una crescita importante in termini di compattezza e di collettivo. Le due vittorie consecutive ottenute in campionato, unito all’importante pareggio di Lille, ne sono una testimonianza emblematica. Dall’altra, però, la questione infortuni continua a tenere banco senza soluzione di continuità. E dopo quella di Bremer, Thiago Motta sarà chiamato a rimpiazzare anche la lunga assenza di Cabal.

Ecco perché la prossima sessione invernale di calciomercato – volente o nolente – rappresenterà un vero e proprio turning point da un punto di vista strategico. In difesa, per rinforzare la quale sta prendendo quota la tentazione Skriniar, ma non solo. Vista la penuria di attaccanti, Giuntoli sarà chiamato anche a puntellare un reparto che ha fatto di necessità, virtù. L’acquisto di un vice Vlahovic, però, si intreccia strettamente con la particolare situazione contrattuale che sta vivendo il numero 9 serbo. Sebbene vadano avanti ormai da diversi mesi, i colloqui per il rinnovo del contratto di DV9 non hanno ancora fatto registrare la tanto attesa fumata bianca. Da qui i diversi profili accostati con sempre più insistenza alla ‘Vecchia Signora’ negli ultimi giorni. A cominciare da quel Victor Osimhen che proprio Giuntoli portò alle pendici del Vesuvio.

Calciomercato Juventus, scambio e cash: ‘follia’ del Galatasaray per Osimhen

L’attaccante nigeriano si sta mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni importanti nella sua esperienza in prestito al Galatasaray. Ragion per cui – secondo quanto evidenziato da Milliyet – i giallorossi di Istanbul sarebbero pronti a convincere Aurelio De Laurentiis mettendo sul piatto un’offerta importante.

Per abbassare la parte cash dell’operazione – che si attesta sui 75 milioni di euro – il ‘Gala’ sarebbe infatti disposto a mettere sul piatto, come parziale contropartita tecnica, uno tra Davinson Sanchez, Baris Yilmaz e Yunus Akgun. A tal proposito, per tutti e tre i profili sarebbe arrivato il sì di Conte, che vorrebbe un innesto soprattutto in difesa. A differenza degli altri club sulle tracce dell’attaccante nigeriano, il Galatasaray vuole comunque provare a porre le basi importanti per la definizione della trattativa già nella sessione invernale di calciomercato. Scenario che taglierebbe inevitabilmente fuori la Juventus.