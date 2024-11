Chiesa torna subito in Serie A: contatto e formula

Federico Chiesa è sempre più convinto a lasciare a gennaio il Liverpool: su di lui ci sono almeno due squadre importanti in Serie A

L’ex esterno della Juventus non ha trovato mai la continuità fisica e tecnica per convincere Arne Slot a dargli una chance. Adesso, per riconquistare la Nazionale di Spalletti serve un rientro in Italia. Possibilità con una formula specifica.

C’è un nome che può tornare utile in Serie A per gennaio, che può interessare almeno ad un paio di squadre del nostro campionato. Il mercato invernale sta per arrivare e i club si stanno già muovendo per trovare delle occasioni. Uno dei big che ha lasciato l’Italia in estate e che potrebbe ripercorrere i suoi passi all’indietro è Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool non si è mai ambientato nella Merseyside e con il tecnico Slot non è scoppiato l’amore. L’allenatore olandese non lo vede come titolare e anche dalla panchina non lo ha quasi mai utilizzato.

Proprio per questo il suo entourage vorrebbe trovargli una sistemazione in Serie A già a gennaio, anche per ritrovare un posto in Nazionale. Spalletti non lo ha chiamato per le sfide di Nations League con Belgio e Francia. Sulla carta sarebbe ancora infortunato, ma in realtà l’esclusione è anche tecnica.

Roma e Milan su Chiesa: può arrivare a gennaio dal Liverpool

In estate Chiesa si è trasferito in Premier League dopo aver rifiutato alcune destinazioni italiane (tra cui anche la Roma). Dal punto di vista fisico non è mai stato bene, a sua parziale discolpa, ma quel che è certo è che Liverpool non sembra essere la piazza adatta. Secondo le ultime voci di mercato, l’ex esterno della Juventus interessa a Roma e Milan, che vorrebbero fare un tentativo per lui in vista di gennaio. Il suo contratto con i Reds scadrà il 30 giugno 2028, quindi non si possono ottenere grandi sconti sulla valutazione.

Il Liverpool investì 12 milioni più 3 di bonus per strapparlo ai bianconeri e ora vorrebbero una cifra simile. Ovviamente l’unico modo per far andare in porto la trattativa è quella di strappare un prestito di 6 mesi, fino a giugno. Milan e Roma vorrebbero anche un piccolo contributo da parte del club inglese sui 7,5 milioni di euro netti di ingaggio percepiti. Vedremo se alla fine l’attuale capolista della Champions League deciderà di venire incontro alle richieste italiane.

Per Fonseca sarebbe un esterno perfetto per il suo 4-2-3-1, con la possibilità di giocare sia a destra che a sinistra. Per quanto riguarda la Roma, potrebbe di certo avere un impatto migliore di quello avuto fino a questo momento da El Shaarawy, Zalewski e Soulé, in un reparto numericamente affollato ma che manca di caratteristiche specifiche (velocità).