Ranieri mette in riga i Friedkin: le condizioni per il sì

Ranieri mette in riga i Friedkin: ecco le condizioni per il sì. Solamente in questo modo potrebbe arrivare il via libera per Claudio come nuovo allenatore della Roma

Claudio Ranieri è a Londra da ieri sera. L’incontro con i Friedkin che ancora, a più di 48 ore dall’esonero di Juric e a meno di 24 ore dal ritorno in campo della squadra, previsto per domattina alle 11, non hanno deciso il nuovo allenatore della Roma, sarebbe in corso in queste ore.

Ieri sera Ranieri è partito alla volta della Capitale londinese per parlare con la proprietà americana. Ma l’accordo non è ancora stato trovato secondo quanto riporta l’Adnkronos. Sì, perché sul tavolo non c’è solo il futuro immediato della Roma, ma anche quello a lunga gittata con un Ranieri che vorrebbe capire i motivi che hanno portato all’esonero di Daniele De Rossi e soprattutto capire le motivazioni per le quali un suo ritorno in sella non sarebbe previsto dalla proprietà americana. Niente fumata bianca, quindi per ora, anche se lo scenario come è preventivabile potrebbe cambiare decisamente da un momento all’altro.

Ranieri-Friedkin: i punti dell’incontro

“Ma è anche possibile un ripensamento in corsa, da entrambe le parti, se il confronto in corso non dovesse andare nella giusta direzione e la chiave per ‘leggere’ il confronto in corso è quella di una trattativa, ovviamente non economica, e non di una semplice formalità” mettono nero su bianco su Adnkronos. Insomma, tutt’altro che semplice arrivare alla stretta di mano. In realtà, l’incontro, si dovrebbe tenere a breve secondo le informazioni che sono appena state riportate da Sky Sport. Ma il succo, evidente, non cambia.

E quindi si è in attesa della comunicazione ufficiale della società, quella famosa “nota del club” che ha accompagnato gli esoneri di Mourinho e De Rossi ma anche l’arrivo e il conseguente addio di domenica scorsa di Juric. Una situazione in continuo divenire quando sembrava tutto fatto nella serata di ieri con questa partenza improvvisa di Ranieri verso l’Inghilterra. Poi silenzio, come al solito.