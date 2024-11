Ranieri, prima gatta da pelare: annuncio UFFICIALE dalla nazionale

Ranieri, prima gatta da pelare. Se il buongiorno si vede dal mattino anche per il nuovo tecnico della Roma il cammino non sarà facile.

La complicata stagione della Roma ha numerosi volti. Esattamente quanti sono i giocatori della rosa che la compongono. Questi primi tre mesi hanno segnato il volto ed il cuore di ciascuno di loro. In campo poi ognuno di loro ha reagito in maniera diversa.

Dopo Daniele De Rossi ed Ivan Juric è giunta l’ora di Claudio Ranieri. Manca ancora l’ufficialità ma ormai dovremmo esserci. Si ricomincia con un nuovo allenatore, con un nuovo metodo di lavoro, con un nuovo schema di gioco che si spera possano condurre, tutti insieme, a nuovi, o meglio, migliori risultati. Ciascun giocatore dovrà resettare il passato recente. Ormai c’è soltanto il presente, e l’immediato futuro, che dovranno, obbligatoriamente, riportare il sorriso sulla sponda giallorossa del Tevere. E qualcuno, più di altri, ha voglia di riprendere a sorridere dopo un breve, ma negativo, periodo.

Ranieri, prima gatta da pelare: Leandro Paredes

La maglia della nazionale per ricaricare batterie un po’ scariche. La nazionale albiceleste come miglior antidoto alla ‘depressione capitolina’.

Leandro Paredes sta preparando la doppia sfida della sua Argentina contro Paraguay e Perù, ma il suo pensiero vola velocemente oltre oceano fino a planare su Roma. Alla Roma. All’interno dell’incomprensibile stagione della Roma l’allontanamento di Daniele De Rossi ha rappresentato il momento più ‘cervelloticamente’ alto. Una decisione che ha segnato la stagione della Roma, ma anche quella di Leandro Paredes. Una sua frase è più eloquente di mille parole: “Fino a quando c’era Daniele (De Rossi) ero molto contento, poi è successa la cosa dell’allenatore, ora si cambia ancora…“.

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, parla di Leandro Paredes, della Roma e di quanto avvenuto nella capitale nell’ultimo periodo. Pur non volendo entrare in questioni che non devono riguardarlo, in questo caso la Roma, il c.t. non ha potuto trattenere un suo giudizio: “Noi valutiamo il presente ed è vero che non sta ricevendo i minuti che vorrebbe“. L’esonero di Ivan Juric, e l’imminente arrivo di Claudio Ranieri, potrebbero cambiare le carte in tavola. E’ ciò che sperano i tifosi della Roma. E Leandro Paredes.