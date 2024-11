Rescissione e addio Roma: Ghisolfi non perde altro tempo

Calciomercato Roma, sono stuzzicati all’idea di chiudere l’operazione con la formula del prestito: giallorossi avvisati. Ecco cosa sta succedendo

Sono ore clamorosamente importanti quelle che sta vivendo la Roma. I Friedkin – il cui incontro con Claudio Ranieri è cominciato oggi pomeriggio – vogliono stringere i tempi per chiudere una volta per tutte la questione relativa al nuovo allenatore. A meno di clamorosi colpi di scena, la scelta è ricaduta sul grande ex che, dopo l’esperienza alla guida della panchina del Cagliari, è pronto a dire nuovamente sì alla ‘sua’ Roma. Scelta – quest’ultima – che potrebbe sortire delle conseguenze importanti nel medio e nel lungo periodo, a cominciare dagli scenari in difesa.

Con l’arrivo in panchina di Claudio Ranieri – infatti – non è escluso che possano ritagliarsi un ruolo più impattante calciatori dal profilo di Hummels o Hermoso. Nelle ultime ore, però, il difensore spagnolo è finito nel mirino di diversi club in giro per l’Europa. A tal proposito, tra i top club che hanno messo nel mirino l’ex centrale dell’Atletico Madrid, impossibile non menzionare quel Real Madrid che è alla ricerca incessante di profili di un certo spessore con cui poter rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Secondo quanto circolato dalla Spagna nelle scorse ore, con un’offerta low cost le Merengues potrebbero far saltare il banco e mettere le mani su Hermoso. In realtà, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da ‘El Gol Digital’, i madrileni vorrebbero ridurre al minimo l’esborso cash.

Calciomercato Roma, il Real Madrid pensa a Hermoso a zero o in prestito

Più nello specifico, il Real sarebbe intrigato all’idea di perfezionare l’operazione Hermoso solo se dovesse chiudere il suo acquisto a parametro zero oppure con la formula del prestito. Nel primo caso, però, il difensore spagnolo dovrebbe rescindere il suo contratto con la Roma (in scadenza fino al 2027). Uno scenario che appare sostanzialmente utopistico, almeno a gennaio.

A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, Hermoso non dovrebbe partire neanche con la formula del prestito. Laddove alla Roma dovesse essere prospettata un’offerta cash, invece, la situazione potrebbe improvvisamente assumere ben altri connotati. La sensazione, però, è che la scelta del prossimo allenatore andrà ad incidere in maniera importante anche e soprattutto sulle manovre in vista del mercato invernale.