Roma, ecco Ranieri: il mister è atterrato nella Capitale

Roma, ecco Claudio Ranieri: il mister è appena atterrato nella ‘sua’ Capitale per la terza esperienza sulla panchina giallorossa.

La Roma ha vissuto un inizio di stagione travagliato, con l’esonero di Daniele De Rossi dopo solo quattro partite e, più recentemente, quello di Ivan Juric, che ha lasciato la squadra al dodicesimo posto in Serie A. La sconfitta interna per 3-2 contro il Bologna ha segnato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato, portando la dirigenza a optare per un cambio di guida tecnica.

Claudio Ranieri, come ormai noto e chiaro, torna alla guida della Roma: il tecnico romano, 73 anni, ha accettato di assumere per la terza volta la panchina giallorossa, dopo l’esonero di Ivan Juric. La decisione è stata presa in seguito a un incontro avvenuto ieri sera a Londra con i proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin.

Roma, ecco Ranieri: è appena atterrato dopo l’incontro coi Friedkin a Londra

Il mister romano e romanista, noto per aver condotto il Leicester City a una storica vittoria in Premier League nel 2016, aveva annunciato il suo ritiro dal calcio dopo aver lasciato il Cagliari alla fine della scorsa stagione. Tuttavia, l’amore per la Roma e la chiamata dei Friedkin lo hanno convinto a tornare sui suoi passi. Secondo quanto riportato, Ranieri ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il tecnico romano ha già avuto due esperienze sulla panchina giallorossa: la prima dal 2009 al 2011, durante la quale sfiorò lo scudetto, e una breve parentesi nel 2019. La sua profonda conoscenza dell’ambiente e la capacità di motivare i giocatori sono state determinanti nella scelta della dirigenza.

Ranieri avrà il compito di risollevare le sorti della squadra, puntando a migliorare la posizione in campionato e a ottenere risultati positivi nelle competizioni europee. Il suo esordio è previsto per il 24 novembre, in trasferta contro il Napoli, seguito da una sfida di Europa League contro il Tottenham.

La tifoseria romanista accoglie con entusiasmo il ritorno di Ranieri, sperando che la sua esperienza e il suo legame con la città possano riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Il tecnico, dal canto suo, aveva già dichiarato: “Alla Roma non potrò mai dire di no”. Con l’arrivo di Ranieri, la Roma punta a ritrovare stabilità e a costruire un percorso che possa portare a nuovi successi, sia in Italia che in Europa. Ranieri è appena atterrato a Roma per iniziare questa nuova avventura.