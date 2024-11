Roma, Ranieri non sta più nella pelle: “Per questo mi hanno chiamato”

Ecco le prime parole pronunciate da Claudio Ranieri all’inizio della sua terza avventura da allenatore dell’As Roma

L’approdo di Claudio Ranieri sulla panchina dell’As Roma – a cui manca solo e soltanto l’ufficialità e il successivo annuncio della società – ha indubbiamente rincuorato quelle migliaia di tifosi che nel corso delle ultime ore avevano risposto ai vari sondaggi sul nuovo allenatore della Roma manifestando una chiara e perentoria preferenza nei confronti dell’ex (e ormai futuro) allenatore e calciatore dei giallorossi.

Non è più il tempo delle scommesse, dei tentativi fuori dagli schemi o di soluzioni costose… In questo momento occorre fiducia nei confronti di una figura che direzioni le attenzioni dei calciatori nei confronti di un solo obiettivo: il bene della Roma.

Sarà certamente complesso ereditare un ritardo di ben undici lunghezze dalla prima posizione utile alla conquista di un posto in Europa, un contesto confuso e un momento della stagione in cui i giallorossi dovranno affrontare (in ordine) Napoli, Tottenham e Atalanta nel giro di una manciata di giorni, ma difficilmente si potrebbe immaginare figura più rassicurante di Sir Claudio per il popolo giallorosso, che, dal momento della conferma del volo di Ranieri verso la capitale, ha immediatamente calmierato le polemiche nei confronti della propria squadra del cuore. Prima di imbarcarsi sull’aereo che lo porterà da Londra a Roma, Ranieri si è pronunciato sulla scelta dei Friedkin.

Le prime parole di Ranieri

Intercettato dai microfoni dell’Ansa, Ranieri ha affermato sorridendo: “Una bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato”. Per poi aggiungere: “Pronti! Arrivano i nostri”.

Nelle scorse ore i tifosi più appassionati del dato squisitamente calcistico hanno iniziato a ipotizzare le possibili soluzioni di Sir Claudio, il quale, al netto delle evidenti difficoltà a cui sta andando incontro, potrà quantomeno contare su una rosa dalle indubbie potenzialità tecnico-tattiche.