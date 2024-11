Infortunio grave in attacco: ecco Zirkzee per lo scudetto

Altra tegola per la Juventus: slitta il ritorno in campo e Giuntoli è costretto a trovare un altro elemento da inserire nella rosa a gennaio.

L’ennesimo infortunio – anche se in questo caso parliamo di uno slittamento del ritorno in campo – costringe la Juventus a guardare al mercato invernale di gennaio non solo per quanto riguarda il difensore, ma anche in attacco. Partiamo, comunque, dall’inizio.

In questo momento, anzi dalla prima gara della stagione, Thiago Motta ha un solo centravanti: quel Vlahovic che non ha mai una linea sicura di rendimento. Ci sono dei momenti in cui ogni pallone che tocca viene trasformato in gol, ci sono altri momenti in cui non riesce a trovare la via della porta nemmeno senza portiere. Sì, c’è Milik: ma è proprio questo il punto. L’attaccante polacco, infortunato da tempo, secondo le informazioni riportate da bianconeranews.com, potrebbe anche non rientrare a dicembre, come inizialmente previsto, ma a gennaio.

Milik ancora out: Zirkzee nel mirino della Juventus

E ovviamente tutto questo costringe Giuntoli a guardare al mercato, non solo per il ruolo di difensore – anzi, un doppio innesto qualora venisse confermato il grave problema di Cabal – ma anche per l’attaccante. Milik, qualora dovesse effettivamente rientrare nel 2025, avrebbe sicuramente bisogno di tempo per rimettersi in sesto, avrebbe bisogno di partite per ritrovare quel ritmo che manca da molto tempo. E pensare di andare a chiudere un’annata ricca di impegni, che in appendice avrà anche il mondiale per club, con il solo Dusan, appare davvero difficile.

Ecco che si aprono quindi alcune piste: una su tutte quella di Zirkzee. Sì, proprio l’ex Bologna sta vivendo un momento un po’ così dentro il Manchester United e con il nuovo tecnico, Amorim, potrebbe trovare ancora meno spazio. E per non perdere un’intera stagione, allora si potrebbe decidere di mandare l’olandese in prestito fino al prossimo giugno. E in questo caso la Juve sarebbe effettivamente alla finestra. Ovviamente non si perde di vista nemmeno David, centravanti del Lille in scadenza che non rinnoverà il suo accordo con i francesi (ma non per gennaio, è extracomunitario), ma anche Lucca dell’Udinese e Beto dell’Everton, che però oggi sarebbe stato offerto al Torino in prestito. Tantissimi nomi per un colpo.