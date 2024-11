Addio Zirkzee e primo acquisto rossonero: via libera Juventus

Ecco le ultime sulla chiacchieratissima operazione che vederebbe Joshua Zirkzee trasferirsi già da gennaio alla Juve di Thiago Motta

La sessione di calciomercato invernale si avvicina, ma gli equilibri della massima lega italiana stentano a mostrarsi con chiarezza a causa di una classifica imprevedibile e una serie di violenti ribaltamenti di equilibri avvenuti nel corso dell’estate.

Difatti, almeno stando a quanto suggerito dai freddi numeri, non ci sarà soltanto il Napoli di Antonio Conte a mettere in discussione l’egemonia tecnico-tattica manifestata lo scorso anno dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, ma anche una serie di club inaspettati (Fiorentina e Lazio su tutti) e altre big il cui rinnovamento in senso positivo era tutt’altro che scontato (vedi Juventus, Milan e Atalanta).

Nel caso della Vecchia Signora di Thiago Motta, tuttavia, pare che la sessione di calciomercato invernale dovrà fungere da preziosa occasione per sopperire ad alcune lacune dell’organico, tra le quali spiccano senza dubbio l’assenza di un vice Valhovic e di un degno sostituto di Gleison Bremer. In merito alla prima questione nelle scorse ore sono emerse gustose indiscrezioni.

Amorim rivoluzione l’attacco: Zirkzee si avvicina alla Juve

Le voci che hanno visto Joshua Zirkzee vicino alla Vecchia Signora di Giuntoli si sono susseguite senza soluzione di continuità per tutta l’estate e, adesso, dopo un inizio di stagione poco soddisfacente tra le fila del Man United, pare che il raffinato centravanti olandese potrebbe nuovamente rientrare nei piani della Juventus.

Difatti l’approdo di Ruben Amorim parrebbe aver acuito ulteriormente le voci in merito ad un addio prematuro dell’ex pupillo di Thiago Motta. Il nuovo tecnico dei Red Devils, infatti – in attesa di accogliere il fenomeno Viktor Gyokeres in estate -, avrebbe intenzione di ribaltare la fase offensiva degli inglesi, prelevando Lorran dai rossoneri del Flamengo. Un’operazione che avvicinerebbe utleriormente Zirkzee alle rassicuranti e familiari routine tattiche di Thiago Motta e della sua Juventus.