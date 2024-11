Calciomercato Roma, non solo rinforzi: cos’ha chiesto Ranieri ai Friedkin

A pochi ore dall’approdo di Ranieri a Trigoria, appaiono già chiare le richieste che il tecnico romano avrebbe avanzato

Curiosità, fiducia e affetto… questi sono attualmente gli stati d’animo della tifoseria giallorossa nei confronti di Claudio Ranieri.

Affetto per un passato giallorosso in cui Sir Claudio ha sempre manifestato amore incondizionato per i colori e la maglia dei capitolini; fiducia per la qualità delle esperienze pregresse sulla panchina della Roma; curiosità per le modalità di un’inevitabile ristrutturazione da compiere per tentare di salvare il salvabile da una stagione a dir poco deludente.

Come ampiamente manifestato dalle prime dodici giornate della Roma, non bastano una serie di nomi altisonanti per conquistare risultati altisonanti.

Le buone sensazioni restituite sostanzialmente da tutti i pregiati profili sbarcati nella capitale nel corso dell’estate non si sono tradotte in punti e, ora, Sir Claudio dovrà comprendere da dove ripartire per evitare di continuare a sprecare il potenziale degli oltre 120 milioni di euro investiti da Ghisolfi.

Cosa pretende Ranieri: dal mercato allo spogliatoio

Il tecnico classe 1951 sembrerebbe aver preteso, oltre alla piena libertà nello schierare Paulo Dybala, una serie di garanzie. La prima riguarda il mercato invernale, durante il quale Florent Ghisolfi, secondo Ranieri, dovrà necessariamente compiere uno sforzo per colmare alcune persistenti lacune dell’unidici titolare (ci viene subito in mente l’assenza di un esterno difensivo che possa dare garanzie sulla fascia destra).

Tuttavia Ranieri non semberebbe aver concluso qui la sua lista dei desideri, dato che, secondo quanto riportato da Leggo, pare che il tecnico romano abbia preteso una figura dirigenziale che intervenga per gestire alcune distorte dinamiche di uno spogliatoio notoriamente delicato. In tal senso saltano immediatmente alla mente le chiacchierate dinamiche tossiche che alcuni veterani avrebbero instaurato nel corso degli anni.