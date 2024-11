Clausola e addio ‘bloccato’, UFFICIALE: Roma e big di Serie A già avvisate

Nelle ultime ore, l’AS Roma è al centro di significativi cambiamenti. Dopo l’esonero di Ivan Juric, la società ha ufficializzato il ritorno di Claudio Ranieri come allenatore fino al termine della stagione. Ranieri, che aveva annunciato il ritiro lo scorso maggio, ha accettato l’incarico dopo un incontro a Londra con i proprietari del club, i Friedkin. La decisione è stata presa per affrontare la crisi che vede la squadra al dodicesimo posto in Serie A con soli 13 punti in 12 giornate.

Parallelamente, la dirigenza giallorossa è impegnata nella ricerca di un nuovo CEO. Tra i candidati principali figura Giovanni Carnevali, attuale dirigente del Sassuolo, considerato il favorito per il ruolo. Altri nomi in lizza includono Manganelli e Montali, con l’obiettivo di rafforzare la struttura societaria e supportare il nuovo corso tecnico. In questa direzione va anche la decisione, annunciata dallo stesso club, di mantenere Ranieri in società anche al termine del suo mandato da allenatore, rinforzando una struttura organizzativa ad oggi quasi nulla da un punto di vista dell’organigramma.

