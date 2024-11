Dalla Juve alla Roma: firme depositate in Lega

Dalla Juve alla Roma: nuova spaccatura profonda dentro la Lega di Serie A dopo quanto era venuto fuori all’Assemblea straordinaria della Figc

I sentori c’erano stati un paio di settimane fa, nell’hotel di Fiumicino e dentro l’assemblea straordinaria per il cambio di statuto organizzata da Gabriele Gravina, presidente della Figc.

La Lega di Serie A aveva votato divisa: otto contrari, tutti gli altri 12 club astenuti. A margine della votazione il presidente Lorenzo Casini aveva dichiarato che oggi ci sarebbe stata appunto un’assemblea, quella dei 20 club della massima serie, per decidere se andare allo scontro oppure prendere una strada diversa. Ebbene, quella che era un’evidente spaccatura allora, è stata confermata oggi da una lettera che le squadre di Serie A hanno mandato alla Lega prima della riunione che è in programma alle 19 di oggi.

Dalla Juve alla Roma, la divisione è completa dentro la Serie A

Undici club del massimo campionato italiano – si legge su SportFace – si sono detti contrari alla presentazione di un ricorso a nome della Lega contro appunto lo statuto approvato lo scorso 4 novembre. Queste undici società sono: Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia. Tutte a braccetto, insomma, contro le altre.

Una lettera inviata prima della riunione in programma oggi alle 19 in video conferenza ha ribadito il concetto: difficile quindi andare a fare un ricorso tutti insieme. Dall’altro lato, Lotito e De Laurentiis, presidenti di Lazio e Napoli, erano quelli che avevano votato contro, appunto, al cambiamento di Statuto che dava alla Serie A il 18% di “peso specifico” dentro le votazioni della Figc. Casini e quelli che avevano deciso di intraprendere questa linea puntavano al 20%, ma niente, non c’è stato verso. Una spaccatura che quindi era evidente allora e che diventa ancora più evidente adesso.