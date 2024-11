Juventus, doppio regalo dell’ex: ecco il sostituto di Bremer

Juventus, doppio regalo dell’ex. Il mercato di gennaio per la società bianconera sta diventando sempre più complicato per via delle numerose emergenze.

La sosta per le nazionali avrebbe dovuto permettere a Cristiano Giuntoli di mettere a fuoco, insieme a Thiago Motta, un ipotetico piano in vista del sempre più imminente mercato di gennaio.

La sosta per le nazionali ha invece portato subito in dote un nuovo, grave infortunio. “Interessamento del legamento crociato del ginocchio“, questa è la parte più importante, e drammatica, della comunicazione che la federazione colombiana ha inviato alla Juventus in riferimento all’infortunio occorso all’esterno Juan Cabal. Alla Juventus sono pronti al peggio e già nella giornata di oggi se ne potrà sapere di più dopo che il difensore bianconero sarà stato sottoposto ad ulteriori esami al JMedical. Dopo Gleison Bremer è dunque la volta di Juan Cabal. Un altro difensore della Juve che ha probabilmente chiuso anzitempo la stagione.

Juventus, doppio regalo dell’ex: ci pensa Enzo Maresca

Doppio infortunio, doppio rinforzo con doppio investimento da fare ‘necessariamente’. Giuntoli è con le spalle al muro.

La Juventus non cerca due rincalzi ma un titolare, al posto di Bremer, ed un quasi titolare pronto, da subito, per ogni evenienza. Gennaio potrebbe essere la sessione di mercato dei difensori. Anche il Chelsea di Enzo Maresca ne vuole uno, forse due, di assoluto livello. Secondo quanto riportato da teamtalk.com, il club londinese vorrebbe riprovare, dopo il fallito tentativo del 2023, di portare nella capitale Tomas Araujo, 22enne talento del Benfica, valutato 100 milioni di euro.

A Stamford Bridge monitorano con attenzione anche Ilya Zabarnyi del Bournemouth. Per difensori destinati a far parte del Chelsea, eccone altri destinati ad uscirne. Come Benoit Badiashile, classe 2001, difensore francese in passato già accostato alla Juventus. Di piede mancino e capace di impostare dal basso, rappresenterebbe un prospetto gradito a Thiago Motta. E vista la doppia urgenza in difesa la società bianconera potrebbe orientarsi anche su Axel Disasi, classe 1998, sempre francese, di proprietà del Chelsea e possibile esubero.

Se l’ex Enzo Maresca volesse…