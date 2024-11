Sergio Ramos alla Juventus: Thiago Motta ha scritto la parola fine

Le indiscrezioni relative alle nuove, possibili mosse della Juventus non accennano a placarsi. Thiago Motta mette l’ultima parola

Nonostante le due vittorie consecutive ottenute in campionato e una classifica ritornata a sorridere ai bianconeri, in casa Juventus a tenere banco è ancora la questione infortuni. E non potrebbe essere altrimenti, visto che al grave infortunio accorso a Bremer si è aggiunta la tegola Cabal, che sarà costretto a restare fermo ai box fino al termine della stagione.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, è inevitabile che a calamitare le maggiori attenzioni nell’area tecnica bianconera siano proprio le indiscrezioni riguardanti i nuovi possibili innesti in difesa. Un mosaico ancora tutto da comporre che potrebbe vivere nelle prossime settimane un autentico turning Point. Benché le sorprese siano sempre dietro l’angolo, la posizione di Thiago Motta a proposito di uno dei diversi profili accostati alla Juventus sembra essere granitica. Ci stiamo riferendo a Sergio Ramos, per il cui acquisto il tecnico bianconero avrebbe definitivamente posto il veto. A riferirlo è Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, che si è espresso in questi termini sui contatti informali avuti tra la ‘Vecchia Signora’ e l’ex baluardo del Real Madrid, attualmente svincolato e ancora alla ricerca di una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, no di Thiago Motta al possibile acquisto di Sergio Ramos

Stando a quanto evidenziato da Momblano, infatti, il dossier Sergio Ramos sarebbe stato effettivamente valutato dalla Juventus, che però avrebbe deciso di virare con decisione verso altri profili dopo aver memorizzato le indicazioni di Thiago Motta. Di seguito l’intervento di Momblano a Juventibus:

“Questa situazione Ramos è stata valutata: da quello che mi risulta è arrivato il no di Thiago Motta. La dirigenza ha anche valutato l’opzione Sergio Ramos, secondo me è tornata a valutarla anche dopo l’infortunio di Cabal. Così come disse no a Morata, Thiago Motta ha detto che Sergio Ramos non è il profilo giusto per la Juventus”. Ricordiamo che l’esperto centrale spagnolo era stato accostato senza troppa convinzione anche al Real Madrid che, come i bianconeri, fino a questo momento non hanno ritenuto doveroso affondare il colpo.