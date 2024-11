70 milioni e addio Theo Hernandez: il Milan ha deciso

Addio Milan, prezzo e strategia già delineata per il futuro di Theo Hernandez: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il Milan sta attraversando un periodo di forte turbolenza. Nonostante la squadra continui a competere per i vertici della Serie A, la gestione interna sembra essere al centro di crescenti tensioni. L’allenatore Paulo Fonseca ha dovuto affrontare sfide importanti, come il calo di forma di giocatori chiave, tra cui Rafael Leao e Theo Hernandez. Quest’ultimo, in particolare, è al centro delle discussioni a causa delle sue prestazioni non convincenti e di un rapporto complicato con il tecnico.

Se le ultime settimane, a partire dalla prestazione e dal risultato più che nobile maturato contro il Real Madrid hanno fatto rientrare qualche tensione sul fronte Leao, la situazione di Theo Hernandez si è ulteriormente aggravata nel recente passato. Lo stesso Fonseca, dopo Cagliari, aveva lamentato qualche disattenzione e leggerezza di troppo da parte del francese, la cui posizione risulta influenzata anche da alcune dinamiche di mercato verificatesi in questi giorni.

Dopo un incontro con la dirigenza per discutere il rinnovo contrattuale, l’esterno sinistro, capitano del Milan, avrebbe richiesto un aumento significativo del suo stipendio, passando dai circa 4 milioni attuali a una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

Addio Theo Hernandez, 70 milioni in Premier League

Tuttavia, il club non è disposto a superare un’offerta di 5.5-6 milioni, aprendo così le porte a una possibile cessione già nella prossima finestra estiva di mercato. Nonostante Theo abbia sempre espresso il suo attaccamento al Milan, l’insoddisfazione reciproca potrebbe portare a un addio inevitabile.

A fare il punto della situazione è Calciomercatoweb.it: sul fronte delle offerte, i rossoneri hanno già stabilito un prezzo di 70 milioni di euro per il giocatore, attirando l’interesse di club di Premier League pronti a investire. Il futuro di Theo Hernandez sembra quindi sempre più lontano da Milano, una situazione che potrebbe cambiare gli equilibri interni e il piano strategico della squadra.

La gestione di casi simili sarà cruciale per il Milan, poiché la società dovrà bilanciare le esigenze economiche con la necessità di mantenere un gruppo competitivo. L’esito delle prossime settimane sarà decisivo non solo per Theo, ma per il futuro della squadra sotto la guida di Fonseca, che continua a distinguersi per un andamento non troppo continuo.