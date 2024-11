Addio Juve con clausola e ritorno di fiamma choc: bomba da 52 milioni

Per il mondo Juve, in attesa del ritorno del campionato tra una decina di giorni, bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

La Juventus di Thiago Motta, dopo il pari in Champions League contro il Lille, ha vinto il derby di Torino per 2-0 con le reti di Weah ed Yildiz. Con questo successo, grazie anche al pareggio nel big match di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte, la ‘Vecchia Signora’ è a soli due punti dal primato.

Questo è un ottimo risultato per la Juve, visto che sarà impegnata in due trasferte molto difficili una volta che sarà terminata la sosta. La squadra di Thiago Motta, infatti, prima sarà di scena allo Stadio San Siro per giocare contro il Milan e poi farà visita all’Aston Villa per il quinto turno di Champions League.

Queste due partite, dunque, saranno fondamentali per il prosieguo della stagione della Juventus che, però, in questi giorni ha ricevuto una brutta notizia dal fronte infortuni. Cabal, infatti, si è rotto il crociato con la Nazionale colombiana. Mentre in queste ore bisogna registrare per il team bianconero anche una novità di calciomercato.

Atletico Madrid su Moise Kean: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di’fichajes.net’, infatti, l’Atletico Madrid del ‘Cholo Simeone’ ha infatti messo nel mirino un ex giocatore bianconero, ovvero Moise Kean. Quest’ultimo, dopo il grande inizio di stagione con la Fiorentina di Palladino, è seguito nuovamente dai ‘Colchoneros’. Questi ultimi, di fatto, già in passato si erano mossi per l’attaccante della Nazionale di Luciano Spalletti.

Moise Kean, dopo il passaggio alla Fiorentina per 13 milioni di euro più 5 di bonus l’estate scorsa, è dunque oggetto delle attenzioni di uno dei club più importanti del Vecchio Continente. L’Atletico Madrid, quindi, potrebbe scegliere anche di investire i 52 milioni di euro presenti nella clausola rescissoria del contratto del giocatore viola.