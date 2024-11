Allarme Shomurodov e nuovo attaccante gratis: svincolato di lusso

Ansia Roma in vista della sfida contro il Napoli dopo l’infortunio dell’attaccante uzbeko, unica alternativa in attacco a Artem Dovbyk

Come spesso accade, la soste per le nazionali generano incubi e preoccupazioni ad allenatori e direttori sportivi delle squadre di club. Già alle prese con la difficile gestione di Artem Dovbyk, non al meglio e segnalato come possibile rientrante a Trigoria nelle prossime ore, la Roma sta vivendo con apprensione l’evolversi della situazione di Eldor Shmourodov. L’attaccante uzbeko si è infortunato all’inguine al ventesimo della sfida contro il Qatar, lasciando il campo disperato e venendo immortalato quasi in lacrime in panchina.

Una scena che ha fatto scattare il campanello d’allarme, anche perché al rientro della sosta ci sarà la delicata sfida in casa del Napoli, al primo appuntamento della nuova era Claudio Ranieri. Ancora non si conoscono i tempi di recupero, ma le immagini circolate ieri non fanno pensare ad un problema di poco conto. In caso di lesione di alto grado, l’attaccante uzbeko, unica alternativa ad Artem Dovbyk, potrebbe star fuori per molte settimane, mettendo in serie difficoltà il nuovo mister giallorosso, a men che non si dovesse decidere di pescare dal mercato degli svincolati.

Infortunio Shomurodov, un attaccante svincolato per la Roma

Tra gli attaccanti senza contratto attualmente, spicca il nome di Wissam Ben Yedder. Reduce da una stagione al Monaco di alto livello (20 gol in 34 partite), il 34enne francese è assistito da un’agenzia che vanta ottimi rapporti con Florent Ghisolfi. Nei mesi scorsi, è stato trattato dal Siviglia, che non ha tuttavia ricevuto il via libera per coprire lo stipendio della punta.

Un altro nome importante è quello di Eric-Maxim Choupo-Moting, svincolatosi dal Bayern Monaco lo scorso 30 giugno. La lista è molto lunga, ma vista la vicinanza della sessione invernale di mercato, la strategia migliore potrebbe restare quella di attendere gennaio, per poter scegliere un profilo che sia veramente in grado di soddisfare i parametri tecnico-tattici ed economici del club. In tal senso, un nome che non è ancora passato di moda è quello di Beto dell’Everton, anche se l’ex Udinese è solo uno dei tanti nomi presenti sulla lista di Trigoria.