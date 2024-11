Mazzata FIGC sull’AIA, UFFICIALE: arbitro sospeso due anni

Emergono ufficialmente inquietanti aggiornamenti in merito ad una sanzione ricevuta da un arbitro dell’AIA. Continuano gli scandali e le polemiche sugli arbitri

La stagione corrente ha acuito all’inverosimile l’astio di tifosi e appassionati nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri, posta su banco degli imputati a causa di una serie indefinita di episodi quantomeno controversi, che hanno contribuito concretamente ad esaurire definitivamente le già scarse riserve di fiducia nutrite nei confronti dei direttori di gara nostrani.

In tal senso il VAR ha giocato un ruolo controproducente rispetto a quello che ci si aspetterebbe, poiché regolato da un regolamento a dir poco opaco, che permette ugualmente alla squadra arbitrale di direzionare l’esito di alcuni episodi apparentemente oggettivi (ogni weekend sui social si riversano milioni di tifosi indignati per nuovi episodi piuttosto discutibili).

Un clima che di certo non aiuta la platea nostrana a seppellire i vigorosi sospetti di eventuale corruzione nutriti dall’alba dei tempi, che nelle ultime ore sono stati confermati da una sentenza choc in merito ad un arbitro condannato.

Arbitro condannato a due anni di sospensione per calcioscommesse

Come riportato sul comunicato ufficiale della FIGC, Luigi Catanoso è stato condannato a due anni di sospensione dal tribunale federale. Il fischietto avrebbe ricevuto tremila euro “in cambio di informazioni utili a consentirgli di effettuare scommesse dall’esito sicuro su ammonizioni e/o rigori e su quale squadra avrebbe segnato per prima”.

Una sentenza choc, che indubbiamente sottrae ulteriormente la già scarsa fiducia che addetti ai lavori e tifosi nutrono nei confronti del sistema arbitrale. L’arbitro in questione fu già indagato in passato, ma all’epoca la procura di Roma fu costretta ad archiviare l’indagine per assenza di prove sufficenti.