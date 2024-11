Ranieri striglia subito la Roma: le richieste ai calciatori

Ranieri striglia subito la Roma. L’arrivo del nuovo tecnico è all’insegna del lavoro. Non c’è tempo per i convenevoli, la Roma deve ripartire. Subito.

La presentazione è stata la passi formale che Claudio Ranieri avrebbe scavalcato volentieri a piedi pari. L’astinenza dal campo si è rivelata ben più ‘terribile’ di quanto immaginasse.

Le parole pronunciate dopo la salvezza del Cagliari, al termine della passata stagione, che sapevano di addio irrinunciabile alla panchina, non hanno potuto resistere al richiamo naturale di Roma e della Roma. Ripartire per ricominciare. Una nuova avventura, un nuovo capitolo della sua lunghissima carriera da scrivere insieme alla sua squadra, la Roma. Una squadra che riparte, per la terza volta in questa stagione, nuovamente da zero. Per questo il neo tecnico giallorosso aveva soltanto ‘voglia di campo’. Per iniziare, al più presto, il suo lavoro. Per assicurare, al più presto, la risalita alla ‘sua’ nuova Roma.

Ranieri striglia subito la Roma. Tutti a 1000 all’ora

Campo, campo, campo. Claudio Ranieri di nuovo in tuta a dirigere un allenamento. L’allenamento della Roma. L’emozione tenuta a dovuta distanza e subito ad impartire ordini ai suoi nuovi ragazzi.

I ranghi sono forzatamente ridotti. La sosta per le nazionali ha questo ‘naturale’ inconveniente. Se a questo poi si aggiungono le assenze di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi infortunati, il quadro di chi non c’è risulta completo. Ma come avviene a scuola, sono gli assenti ad aver sempre torto e pertanto il professor Ranieri ha iniziato comunque la sua lezione. Poche parole d’ordine, una su tutte: velocità: “Si va a 1000 all’ora sempre. Vi voglio vede con l’elettricità sotto i piedi“. Non conta che in campo vi siano tanti Primavera. La lezione di mister Ranieri farà bene anche a loro. Velocità, intensità fin da subito poiché non c’è tempo da perdere. L’esordio in panchina del neo tecnico giallorosso non avrebbe potuto essere infatti più duro. Il 24 novembre, al Maradona, c’è il Napoli capolista di Antonio Conte.

Ed allora solo velocità, velocità, velocità.