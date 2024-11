Roma, Ranieri scarta il primo ‘regalo’: consulto decisivo

Il suo rientro è ormai sempre più vicino: nei prossimi giorni ci sarà il consulto decisivo per stilare con precisione la nuova tabella di marcia

In una stagione come quella della Roma caratterizzata da tanti errori tecnici e individuali, la componente infortuni non può essere comunque sottovalutata. Prima De Rossi e poi (soprattutto) Juric, sono stati chiamati in alcune circostanze a fare di necessità, virtù. Anche a causa di opinabili scelte tecniche, nel caso dell’ex allenatore del Torino.

La terza era griffata Ranieri – intanto – ha cominciato a prendere forma. In attesa dei Nazionali che raggiungeranno la squadra nel corso della prossima settimana, il tecnico di Testaccio aspetta buone nuove anche dall’infermeria. A tal proposito, trapelano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Alexis Saelemaekers, fermo ai box per la frattura del malleolo accusata due mesi fa nel corso della sfortunata trasferta di Genova. Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, le condizioni dell’esterno belga sarebbero in netto miglioramento. Lo staff medico giallorosso, però, vuole programmare con calma le prossime mosse.

Roma, il rientro di Saelemaekers si avvicina: ‘stilata’ la tabella di marcia

Ecco perché nel corso della prossima settimana ci sarà un contatto con il chirurgo che lo ha operato in Belgio. Un consulto di nevralgica importanza, che avverrà dopo che il chirurgo avrà visionato le immagini della nuova risonanza magnetica alla caviglia a cui sarà sottoposto l’esterno belga. Nel caso in cui non venissero segnalati intoppi, si passerà poi ad un protocollo agonistico più specifico.

Ipotizzare che Saelemaekers possa essere disponibile già per la trasferta di Napoli appare sostanzialmente prematuro. Servirà sicuramente calma e tenacia, con la consapevolezza che – arrivati a questo punto della stagione – affrettare i tempi in questa fase della stagione di nevralgica importanza sarebbe assolutamente deleterio. Ad ogni modo Ranieri aspetta il suo rientro, con la trepidazione di chi sa che far leva sulla poliedricità del jolly di proprietà del Milan può essere una risorsa fondamentale. Bisognerà attendere, ma ancora per poco: Saelemaekers morde il freno per il rientro, ormai ci siamo.