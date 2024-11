Vlahovic via per 40 milioni: Juve-Roma, doppio incrocio bollente

Oltre all’inevitabile rivoluzione in difesa, la Juventus si ritrova a dover gestire con attenzione anche il caso Vlahovic. Le ultimissime

Si prospetta un inverno piuttosto animato in casa Juventus. Alla luce degli ultimi infortuni che hanno ridimensionato in maniera importante il ventaglio di alternative a disposizione di Thiago Motta, infatti, Giuntoli si ritrova a dover intervenire in maniera consistente in difesa, ma non solo.

A tenere banco, infatti, è anche il nodo Vlahovic. Sebbene i dialoghi con l’attaccante serbo vadano avanti ormai da settimane, fino a questo momento le parti non hanno ancora raggiunto l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Pur blindando a parole l’ex attaccante della Fiorentina, nei fatti la Juventus potrebbe anche decidere di avallarne la cessione nel caso in cui arrivasse un’offerta giudicata congrua dall’area tecnica bianconera. Almeno è questa l’indiscrezione rilanciata con forza da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus.

Calciomercato Juventus, tentazione Schick: scelta fatta su Vlahovic

Secondo Momblano, quella riguardante il futuro di Vlahovic rappresenta una delle priorità più stringenti per le prossime mosse della Juventus. Oltre a sondare dei nomi per l’attacco – tra i quali l’ex Roma Patrik Schick, per il quale i giallorossi possiedono una percentuale sulla futura rivendita – Giuntoli potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di accettare un’offerta per Vlahovic che parta da una base d’asta da 40 milioni. Ecco le sue parole:

“O la Juventus davanti finanzia il mercato perché ha l’occasione di cedere Vlahovic a gennaio oppure è chiaro è che il profilo sia un back-up di quelli che vengono ratificati anche in prestito con diritto. Il tema di come Vlahovic e la Juve possano eventualmente gestire un’estate in cui ci si troverebbe nella stessa situazione di Chiesa, la Juve non lo dimentica: è un tema al quale si pensa in società come un elemento fondamentale. Se ci fosse un’offerta di un certo tipo a quel punto si aprono risorse diverse detto che la Juve lo venderebbe da 40 milioni in su. Sto lavorando a tre nomi per l’eventuale backup in Italia: uno è Schick”.