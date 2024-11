Assegno anticipato per la Roma: il mercato di gennaio è già iniziato

Per la Roma di Claudio Ranieri, dopo la conferenza stampa di ieri, c’è da registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Ivan Juric e Claudio Ranieri, di fatto, in casa Roma serpeggia un po’ più di tranquillità. Con il tecnico croato, infatti, la squadra giallorossa era destinata a non risollevarsi.

Mentre con l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina capitolina, quindi, già si respira un’aria diversa e lo si è notato sin dalla conferenza stampa di presentazione del tecnico tenutasi ieri a Trigoria. L’ex allenatore del Cagliari, infatti, ha sia ribadito del duro lavoro che ha di fronte a sé che la grandissima voglia di risollevare le sorti della Roma.

Anche perché la squadra giallorossa è chiamata a due partite davvero difficili. Il team capitolino, infatti, sarà prima di scena al Maradona per giocare contro il Napoli e poi ospiterà l’Atalanta di Gasperini. Tuttavia, al netto dell’importanza di queste due gare , in casa Roma, ci sono da segnalare delle novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, Fiorentina al lavoro per riscattare subito Bove: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la Fiorentina di Rocco Commisso è al lavoro per riscattare Edoardo Bove. Il club viola, di fatto, non avrebbe l’intenzione di aspettare che si arrivi alle ‘determinate condizioni’ (ovvero che il centrocampista giochi almeno 45 minuti del 60% della partite disputate dalla Fiorentina) per il riscatto del calciatore a 10,5 milioni di euro.

L’ex Daniele Pradè, dunque, sarebbe al lavoro per cercare di trattare con la Roma il prezzo di Edoardo Bove. Le priorità della dirigenza giallorossa sono altre in questo momento, ma si ha la forte sensazione che il prodotto del vivaio romanista sia sempre più vicino a diventare un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti.