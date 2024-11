Calciomercato Roma, rilancio Ranieri: doppio colpo a gennaio

Dopo la conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri, in casa Roma c’è da sottolineare delle novità di calciomercato.

La Roma, di fatto, ha iniziato il terzo capitolo della propria stagione. I Friedkin, dopo il ko rimediato una settimana fa allo Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, hanno deciso di esonerare Ivan Juric. Al posto del tecnico croato è ‘richiamato Sir Claudio Ranieri.

Questi ultimi giorni, ovviamente, sono stati molto intensi in casa giallorossa, visto che si sono susseguiti tanti nomi di allenatori: da Allegri e Mancini, passando per ten Hag e Lampard, a Terzic e Montella. Tuttavia, esattamente nella giornata di mercoledì, l’ipotesi che porta a Claudio Ranieri ha preso sempre più piede.

Il tecnico italiano, infatti, si è prima recato a Londra per incontrare i Friedkin, i quali si sono affidati a lui. Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione di ieri, ha sottolineato del grande lavoro che bisognerà fare per risollevare la Roma. Anche perché il calendario non aiuta per nulla, visto che le prossime due partite sono contro Napoli ed Atalanta. Nel frattempo, però, bisogna registrare una notizia che riguarda il calciomercato.

Calciomercato Roma, a gennaio si cercherà un terzino destro ed un vice Dovbyk: le ultime

Claudio Ranieri, infatti, ha ribadito che valuterà la rosa in queste prime settimane per poi vedere se ci sarà bisogno di qualche nuovo acquisto nella prossima sessione invernale di calciomercato. Tra i nomi accostati alla Roma bisogna sicuramente inserire quelli di Ola Aina e di Mingueza, visto che alla rosa giallorossa manca sicuramente un terzino destro.

Nelle prossime settimane, ovviamente, comunque non è detto che esca un nuovo profilo che piaccia anche allo stesso Claudio Ranieri. Un altro ruolo da colmare è sicuramente quello di vice Dovbyk. Basti pensare che la Roma in quel ruolo ha il solo Shomurodov che, tra l’altro, resterà fermo per le prossime settimane per colpa di un infortunio rimediato con la Nazionale uzbeka.