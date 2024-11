Calciomercato Roma, sgasata in corsia: scacco matto Conte

Calciomercato Roma, sgasata in corsia e scacco matto Conte: lo prendono così. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi giorni, la Roma è stata al centro di discussioni accese riguardo la propria gestione, con polemiche che hanno coinvolto sia la dirigenza che i tifosi. In un contesto così teso, è interessante volgere lo sguardo anche alle mosse dei club europei, poiché potrebbero avere ripercussioni sul calciomercato internazionale. Tra queste, spiccano le manovre del Liverpool.

Il club inglese si trova in una fase delicata, considerando la possibile partenza di due pilastri come Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold, rispettivamente capitano e vice-capitano della squadra. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto e, sebbene vi sia ancora una possibilità di rinnovo, il club inglese sta preparando piani di successione. Van Dijk, che ha ormai 33 anni, è più vicino alla fine della sua carriera di alto livello, e il Liverpool ha già individuato in Jorrel Hato un potenziale erede.

Per quanto riguarda Alexander-Arnold, la situazione è leggermente diversa. Anche se Conor Bradley, giovane e promettente terzino destro dell’Irlanda del Nord, è già in rosa, alcune prestazioni stagionali hanno evidenziato che potrebbe non essere ancora pronto a ricoprire un ruolo così cruciale.

È qui che entra in gioco il nome di Vanderson, terzino destro brasiliano attualmente al Monaco. Secondo il giornalista Graeme Bailey, il Liverpool sta monitorando attentamente Vanderson, segnalando un rinnovato interesse per il giocatore dopo averlo valutato già nel 2022, prima del suo passaggio dal Gremio al club francese.

Vanderson, ora ventitreenne e con quattro presenze nella nazionale brasiliana, ha dimostrato una crescita costante da quando è approdato in Europa. Con una percentuale di precisione nei passaggi dell’80,3% e un’efficacia nei duelli vinti del 54,5%, si è imposto come uno dei difensori più completi della Ligue 1.

Il Liverpool, celebre per la sua politica di scouting globale, ha spesso preferito giocatori che abbiano già compiuto il primo passo dal Sud America al calcio europeo prima di investire seriamente su di loro. In questo senso, Vanderson rappresenta una scelta logica per sostituire Alexander-Arnold, qualora dovesse partire. Nonostante l’interesse per altri profili come Jeremie Frimpong, il brasiliano rimane un’opzione concreta.

Con una situazione attualmente satura tra le file degli slot per eventuali ingaggi di giocatori extracomunitari, la Roma continua ad essere inserita tra le squadre potenzialmente interessate al giocatore, finito altresì nel mirino del Napoli