Dai rossoneri all’Inter: rinnovo saltato e firma a zero

Un passaggio che potrebbe diventare realtà a parametro zero dopo la mancata firma sul rinnovo di contratto. I rossoneri lo perdono

Su di lui c’era un interesse forte da parte dell’Inter ma le cose possono cambiare rapidamente vista la decisione di non proseguire con i rossoneri. Adesso Inzaghi rischia di dover rivedere i propri piani per il mercato.

Uno dei problemi principali in questa stagione per l’Inter è la solidità difensiva. Rispetto al passato la squadra di Inzaghi ha dato la sensazione di subire di più a livello arretrato e i numeri sono lì a testimoniarlo. Il tecnico nerazzurro non può dormire sogni tranquilli per la lotta Scudetto, vista la forza del Napoli e il ritorno della Juventus. Proprio per questo servirà qualcosa anche sul mercato di gennaio per rifinire una rosa molto forte ma ancora non perfetta. Acerbi va ormai per i 37 anni e non può più essere il pilastro sui cui fondare tutti i progetti presenti e futuri, stesso discorso inizia a valere per Darmian, prossimo ai 35.

Uno dei profili che maggiormente piacevano a Marotta e Ausilio è quello di Jonathan Tah, centrale tedesco del Bayer Leverkusen e della Germania. Il classe ’96 è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata dello scorso anno, che ha portato gli uomini di Xabi Alonso a centrare la vittoria (storica) in Bundesliga, oltre che in Coppa di Germania. Solo la grande Atalanta di Gasperini ha saputo frenare la loro corsa europea.

Jonathan Tah non rinnova con il Bayer Leverkusen: ora il suo approdo all’Inter si complica

Tah sembra essere arrivato alla fine del proprio ciclo in casa Bayer e ha scelto di non rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2025. Per questo su di lui si sono posti gli sguardi di molti grandi club europei, che stanno fiutando l’occasione di prenderlo a zero. Come riportato su X dal giornalista tedesco, esperto di calciomercato Florian Plettenberg, il rinnovo non arriverà da qui a giugno e Tah potrà accordarsi con una nuova squadra già a partire da febbraio.

Dal Real Madrid al Barcellona, passando per il Bayern Monaco, le alternative per il tedesco non mancano e nella lista degli estimatori c’è anche l’Inter di Marotta. Il problema è che ora con tutta questa concorrenza rischia di essere difficile poter strappare il sì del diretto interessato, al quale verranno proposti di certo soldi importanti per l’ingaggio. La sensazione è che Inzaghi debba rivolgersi altrove per trovare il nome giusto per la sua difesa.