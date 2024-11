Dall’Inter alla Juve: bomber convinto in Nazionale

In attesa del ritorno del campionato di Serie A, per l’Inter e per la Juve ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato.

La Juve di Thiago Motta è arrivata alla sosta di metà novembre con un pareggio in Champions League contro il Lille e con una vittoria in campionato nel Derby contro il Torino di Paolo Vanoli. Proprio sul successo contro il team granata, considerando anche il pari tra Inter e Napoli, la ‘Vecchia Signora’ si è portata a soli due punti dal team partenopeo capolista.

Tuttavia, questi giorni di ‘pausa’ hanno portato con loro una brutta notizia. Juan Cabal, infatti, si è rotto il crociato con la Nazionale colombiana, aumentando così ancora di più l’emergenza nel reparto arretrato. Dopo Bremer, dunque, Thiago Motta non avrà a disposizione un altro difensore.

Questa, ovviamente, è una brutta notizia per la Juventus, anche perché alla ripresa ha di fronte a sé due trasferte davvero difficili. La ‘Vecchia Signora’ giocherà infatti prima a San Siro contro il Milan in campionato e poi farà visita all’Aston Villa di Unai Emery per il quinto turno di Champions League. Tuttavia, in attesa di queste due partite così importanti, in casa juventina bisogna registrare delle cattive notizie anche in sede di calciomercato che, di fatto, riguardano anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter e Juve, Bayern Monaco su Jonathan David del Lille: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Germania’, infatti, anche il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Jonathan David, che ha proprio segnato nell’ultimo match contro la Juve. Il canadese, di fatto, può rappresentare una grande occasione di calciomercato, visto che quasi sicuramente non rinnoverà il contratto in scadenza con Lille.

A Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, piace molto Jonathan David che, tra l’altro, è anche molto amico del connazionale Alphonso Davies. Inter e Juve, dunque, hanno di fronte a loro un’altra avversaria nella corsa per arrivare al centravanti canadese, considerando che sono da tempo sul centravanti.