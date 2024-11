Mourinho l’ha già spedito in Italia: svolta Roma

Giungono clamorosi aggiornamenti su uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi tra i vicoli della città eterna

Le prime dodici giornate di Serie A hanno indubbiamente fornito una sorprendente quantità di temi di discussione ad appassionati e tifosi, i quali possono finalmente godersi una Serie A in formato Premier, in cui vi sono ben sei squadre racchiuse in soli due punti. La medesima soddisfazione non può essere certamente condivisa dalla tifoseria giallorossa, attualmente rincuorata soltanto dall’approdo di Sir Claudio Ranieri nella città eterna.

Il tecnico romano avrà a disposizione la sosta delle nazionali per ordinare le idee e abbozzare un sistema di gioco e le relative gerarchie che lo comporranno.

Se la classifica e le vicissitudini interne hanno senza dubbio fornito pochi spunti di piacevolezza al popolo giallorosso, vi sono stati alcuni segnali positivi dai costosissimi innesti estivi: Soulé appare in fase ascendente, Dovbyk ha svolto egregiamente il proprio lavoro, Le Fée ha mostrato a sprazzi qualità rilevanti e Manu Koné si è rivelato senza dubbio alcuno l’operazione più riuscita dell’estate giallorossa.

Si tratta tuttavia di sprazzi di luce all’interno di una stanza buia, dove il resto dell’organico non ha certamente brillato. Evidenti e oramai noti i madornali errori difensivi commessi da Nicola Zalewski, sul cui futuro sono emerse nuove indiscrezioni.

Mourinho osserva da vicino Zalewski: osservatori del Fenerbahce a Roma

Non è un segreto che José Mourinho nutra stima nei confronti di Nicola Zalewski, anche e soprattutto a causa di un periodo particolarmente felice della carriera dell’esterno italo-polacco in cui c’era proprio lo Special One sulla panchina giallorossa.

Difatti, secondo quanto riportato da Yağız Sabuncuoğlu sul proprio account X(Twitter), di recente José Mourinho avrebbe intensificato le operazioni di monitoraggio dell’esterno giallorosso, spendendo osservatori del Fenerbahce a seguire le prestazioni di Zalewski nel corso dei match con Torino e Verona.

Lo staff tecnico dello Special One sta dunque valutando il materiale raccolto, in attesa di un’eventuale offerta da recapitare a Florent Ghisolfi nel corso della prossima sessione di mercato. Nel corso delle ultime settimane Zalewski è stato al centro di una serie di attacchi congiunti della tifoseria giallorossa, che ne denunciava alcuni grossolani errori in fase difensiva (clamorosi quelli con Inter e Verona, che hanno regalato il gol alle due avverarie), ma Mourinho sembra deciso a far riemergere quelle luccicanti qualità tecnico-tattiche che a sprazzi sono riemerse anche di recente (in particolare in fase offensiva).