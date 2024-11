Napoli-Roma, ha lasciato la nazionale in anticipo

Napoli-Roma è già cominciata. Arrivano notizie che riguardano la sfida che metterà di fronte Antonio Conte all’esordiente Claudio Ranieri.

In questi giorni sono le nazionali a dettare i ritmi delle società. Allenatori che lavorano con organici ridotti in attesa che tutto ritorni al più preso alla normalità. Ancora qualche giorno di attesa per tanti. Ma non per tutti.

E mentre c’è chi riceve brutte notizie, che annunciano gravi infortuni, che magari durano persino un’intera stagione, c’è chi riceve altre notizie, decisamente più positive. Così mentre Thiago Motta, sulla lavagna dello spogliatoio, segna un’altra perdita, Juan Cabal, Antonio Conte può iniziare a sfregarsi le mani. Per il tecnico del Napoli, in attesa dello scontro diretto contro la Roma, al Maradona, è giunta la notizia più gradita. Una gradita sorpresa, una rara eccezione di questi tempi.

Napoli-Roma, Romelu Lukaku torna subito

La buona novella, arrivata dal ritiro della nazionale belga, riguarda il centravanti del Napoli, Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha lasciato il ritiro della propria nazionale ed è già di ritorno, in direzione Napoli.

Era dal campionato europeo della scorsa estate che Romelu Lukaku non indossava la maglia del Belgio. E’ ritornato per affrontare l’Italia e ora ritorna in Italia. L‘annuncio ufficiale è stato dato dalla federazione calcio belga dopo la sconfitta patita dal Belgio contro l’Italia di Luciano Spalletti. Una sconfitta pesante che ha segnato di fatto l’eliminazione della rappresentativa dalla Nations League. Contro Israele pertanto il colosso belga non ci sarà. In Belgio si parla di un patto tra l’attaccante belga e il commissario tecnico Domenico Tedesco.

Per lui come, per gli altri azzurri, l’appuntamento è per martedì prossimo a Castel Volturno dove Antonio Conte inizierà a preparare la sfida contro la Roma dell’’esordente’ Claudio Ranieri. Ci sono allenatori che dai ritiri ella nazionali ricevono soltanto brutte notizie. Antonio Conte, dal ritiro del Belgio, ha ricevuto la notizia più bella ed insperata. Forse un segno del destino.