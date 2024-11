Paredes ‘bloccato’, colpo di scena Ranieri: c’è già il sostituto

Paredes ‘bloccato’, colpo di scena Ranieri e sostituto immediato: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Leandro Paredes, regista argentino di indiscusso talento, sta vivendo una stagione difficile alla Roma. Dopo un promettente inizio, il centrocampista è progressivamente finito ai margini del progetto tecnico di Ivan Juric, un allenatore che ha preferito altre soluzioni tattiche, lasciando Paredes quasi ai margini del campo. L’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo tecnico dei giallorossi ha portato con sé un’ondata di attesa e speranza, che potrebbe permettere di assistere ben presto ad cambiamento di rotta che investa anche lo stesso centrocampista argentino.

Nonostante la possibile rinascita sotto la guida di Ranieri, le sirene argentine continuano a suonare forti per Paredes. Il Boca Juniors, storico club di Buenos Aires e fucina di talenti, non ha mai nascosto il suo interesse per un ritorno del centrocampista nella propria rosa. Il legame di Paredes con il Boca è profondo, essendo il club in cui ha mosso i primi passi da professionista, e la prospettiva di chiudere un ciclo di carriera nella propria terra ha sempre esercitato un fascino particolare sull’argentino.

Calciomercato Roma, hanno bloccato il ‘sostituto’ di Paredes

Inoltre, le ultime notizie che trapelano da Buenos Aires confermano che il Boca si sta preparando per il prossimo mercato, valutando diverse opzioni per rinforzare la mediana. Tra i nomi circolati, spicca quello di Leonardo Gil, centrocampista che ha recentemente trionfato due volte con il Colo-Colo di Jorge Almirón.

Gil sarà libero a breve e rappresenta un’alternativa concreta per lo Xeneize, che intende assicurarsi un giocatore d’esperienza per coprire il ruolo centrale a centrocampo. Lo riferisce Tyc Sports, che evidenzia altresì come l’obiettivo principale rimanga però Leandro Paredes.

Tuttavia, il futuro del regista dipenderà molto da quanto spazio e fiducia riuscirà a ottenere sotto la nuova gestione di Ranieri. Solo nei prossimi mesi si capirà se la “rinascita” alla Roma sarà possibile o se il richiamo del Boca si farà irresistibile, con il club argentino pronto ad accogliere nuovamente uno dei suoi figli prediletti.