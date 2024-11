Scelto il colpo di gennaio, via libera Dybala: affare lampo

Scelto il grande colpo in attacco per gennaio, affare lampo e via libera Dybala. Avviso immediato di calciomercato per la Roma.

La Roma attraversa una fase di profondo cambiamento, segnata dall’esonero di Ivan Juric dopo una serie di risultati insoddisfacenti. A riportare stabilità è Claudio Ranieri, ormai ufficialmente nuovo allenatore del club. La sua esperienza sarà cruciale per gestire una squadra in cerca di riscatto, sia in campionato che in Europa.

La figura di Paulo Dybala, sempre al centro delle speculazioni, rappresenta un ulteriore punto di incertezza per la Roma. Durante l’estate, l’argentino era stato tentato da un’offerta economicamente allettante proveniente dall’Arabia Saudita, ma aveva scelto di rimanere nella capitale. Tuttavia, con il calciomercato di gennaio alle porte, voci insistenti lo accostano nuovamente a possibili trasferimenti, anche in Turchia. Il Fenerbahce sembra essere tra i club maggiormente interessati, spinto dall’obiettivo di aumentare la sua competitività.

Via libera Dybala, hanno scelto il colpo per gennaio: Fenerbahce sempre più vicino a Talisca

Claudio Ranieri, dal proprio punto di vista, ha prontamente fatto chiarezza, specificando la centralità che, condizioni fisiche permettendo, intende destinare al proprio campione argentino. La comunicazione ai Friedkin è stata da lui prontamente data, al netto di una condizione contrattuale che, vedendolo sempre più vicino alla scadenza, non può ignorare eventuali situazioni di mercato.

In quest’ottica, gli ultimi giorni ci avevano fatto capire come un intreccio legato anche ad un possibile approdo di Dybala in Turchia potesse risentire anche di alcuni scenari in casa dell’Al-Nassr. La squadra attuale di Anderson Talisca, potrebbe facilitare un suo trasferimento per liberare spazio per nuovi innesti. Talisca è considerato, in particolar, un potenziale sostituto di Dybala per alcune realtà turche qualora non si riuscisse ad arrivare all’argentino.

In tale direzione, non si ignori quanto riferito dal giornalista turco Yagız Sabuncuoglu, che ha specificato come il Fenerbahce abbia avviato le trattative per ingaggiare il collega e amico di Cristiano Ronaldo. In tale modo, si escluderebbe dalla corsa a Paulo Dybala una squadra potenzialmente interessata lui, senza però cancellare il problema di una situazione che, Claudio Ranieri e scelte di campo libere a parte, va affrontata e risolta quanto prima.