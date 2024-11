Zirkzee e Osimhen, Juventus senza scampo: scacco matto Conte

Zirkzee e Osimhen, Juventus senza scampo. Il prossimo mercato di gennaio inizia a lanciare i suoi primi messaggi. Alla Juve non piacciono affatto.

Un’altra stagione complicata e che ha già portato al cambio dell’allenatore. Non stiamo facendo riferimento ad una provinciale del campionato di Serie A che rischia di finire invischiata nella lotta per non retrocedere.

Siamo in Premier League e la società che ha iniziato un’altra stagione con il piede sbagliato è una delle più ricche di storia e di denari: il Manchester United. Da troppi anni i Red Devils sono la seconda squadra di Manchester. Da troppi anni investono fiumi di denaro per poi ritrovarsi in mano poco o nulla. Esonerato il tecnico olandese, Erik ten Hag, la formazione dei Diavoli Rossi è ora nella mani del tecnico portoghese, Ruben Amorim. A lui spetta il gravoso comito di estrarre dalle sabbie mobili del centro classifica il Manchester United. Al tecnico portoghese spetta di trovare le soluzioni più idonee per migliorare organico e prestazioni della formazione inglese. A cominciare dalla prossima sessione di mercato.

Zirkzee e Osimhen, la Juventus resta a mani vuote

I Red Devils hanno mostrato, negli ultimi anni, di avere infinite possibilità economiche ma di non saperle investire nella miniera migliore. Ruben Amorim vuole pochi ritocchi ma di assoluto ‘peso’.

Ad AreaNapoli.it, il giornalista du Ruleta Sport, Gerardo Fasano, esperto di calciomercato, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardo il futuro di Victor Osimhen. Un futuro prossimo che potrebbe coinvolgere un’altra conoscenza del nostro campionato: “Il Manchester United sarebbe sulle tracce di Victor Osimhen. Mi hanno riferito che gli inglesi, tramite mister Amorim, potrebbero inserire nella trattativa per Osimhen l’attaccante ex Bologna Zirkzee”. L’attaccante dell’ultimo scudetto partenopeo in direzione di Manchester, con il talento olandese, ex Bologna, che compirebbe il percorso inverso. Zirkzee accanto a Lukaku. Per la gioia di Antonio Conte. Operazione intrigante che rischia di lasciare a bocca asciutta la Juventus di Thiago Motta che avrebbe visto volentieri il suo ex Joshua Zirkzee in bianconero.