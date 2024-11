Colpaccio Juventus anti crisi: 35 milioni e Napoli al tappeto

Colpaccio Juventus anti crisi. Il mercato di gennaio attende la Juventus e Cristiano Giuntoli intende piazzare il grande colpo.

La ripresa del campionato è alle porte, ma è il mercato, decisamente più lontano soltanto in apparenza, a dettare le sue regole. Gennaio per diverse società rappresenta un’opportunità.

Anche per la Juventus, all’inizio, la sessione invernale aveva assunto la parvenza di una ghiotta opportunità, salvo poi trasformarsi in una necessità impellente dal momento che in poche settimane lo scenario è decisamente cambiato. In peggio. Se prima ci si doleva per la grave perdita di Gleison Bremer ora, in casa Juventus, si deve contare un altro infortunio lungo un’intera stagione: Juan Cabal. Ed il mercato di gennaio della società bianconera cambia nuovamente aspetto. Mutano repentinamente le priorità poiché non tutte potranno trovare adeguata ‘soddisfazione’.

Cristiano Giuntoli il suo programma lo ha già aggiornato ed arrivano importanti novità.

Colpaccio Juventus anti crisi: arriva Dorgu

Cambi di programma in piena corsa. All’inizio era il sostituto di Bremer ed un vice-Vlahovic. Ora. accanto al sostituto del centrale brasiliano, scala posizioni un nuovo esterno basso al posto di Cabal.

Cristiano Giuntoli sta valutando un suo pupillo. La conferma arriva direttamente da pianetalecce.it. Il direttore tecnico bianconero ha intenzione di portare a Torino Patrick Dorgu, classe 2004, difensore – centrocampista del Lecce e della nazionale danese. La passata stagione la Serie A si è accorta del giovane danese utilizzato come esterno basso di sinistra. In questa stagione il tecnico Luca Gotti lo ha trasformato in esterno destro alto. Cambia la fascia e la porzione di campo ma il risultato non cambia. Ottime prestazioni e maturità da veterano. Qualcosa, però, di Patrick Dorgu è considerevolmente cambiato: il costo. In pochi mesi il suo valore è passato da 20 a 35 milioni di euro. Altro eventuale investimento consistente per la Juventus.

Cristiano Giuntoli valuta, ma occorre fare in fretta poiché il Napoli e la Premier League non aspettano.