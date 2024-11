Dal Napoli alla Juve, tiro mancino: incontro imminente e ultimo sprint

Dal Napoli alla Juventus, incontro già messo in calendario e ultimo sprint per bruciare la concorrenza. Niente Serie A: il colpo lo piazzano in Premier League

Il mercato di gennaio si avvicina e si incominciano a ipotizzare, tra indiscrezioni e notizie vere, quelle che potrebbero essere le mosse di mercato delle big della Serie A.

In questo momento, a quanto pare, ci sono un paio di squadre che hanno bisogno di innesti: la Juventus – soprattutto in difesa per via degli infortuni che hanno fatto chiudere in anticipo la stagione a Bremer e Cabal – e il Napoli, con Conte che essendo primo in classifica vuole rimanerci a lungo: forse nemmeno lui si aspettava questo avvio e siccome gli azzurri sono in piena lotta per il titolo, De Laurentiis cercherà di esaudire i desideri del proprio tecnico. Anche in questo caso si parla di un possibile innesto in difesa, e il nome che era circolato con una certa insistenza nei mesi scorsi era quello di Chilwell del Chelsea. Ma le cose potrebbero andare in maniera diversa.

Dal Napoli alla Juventus, big ko: lo prende lo United

Sì, perché secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate dal portale inglese CaughtOffside, il Manchester United che ha appena preso Amorim, ha iniziato a sondare il terreno per l’esterno difensivo dei Blues. I Red Devils, infatti, hanno capito che in quella zona del campo c’è immediatamente bisogno di intervenire e le attenzioni sono rivolte alla capitale inglese.

Un primo incontro, ovviamente interno, nel quale sono spuntati i nomi, è stato fatto nelle scorse ore. Adesso sarebbe in programma un primo approccio con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione. Lo United ha comunque pronta la carta di riserva, quel Carreras per il quale c’è un diritto di recompra, ma è una seconda ipotesi, la prima porta ad un giocatore esperto che potrebbe essere immediatamente buttato nella mischia. Con buona pace per Napoli, Juventus e anche Inter (era stato accostato pure ai nerazzurri), che dovranno cercare altri obiettivi.