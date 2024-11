Incubo Roma, nuovo dietrofront: salta lo scambio

Incubo Roma, nuovo dietrofront. Il mercato che si aprirà a gennaio potrebbe presentare subito difficoltà impreviste per società giallorossa.

Il mercato di gennaio sembra che attenda soltanto la Juventus. Invece, nella nostra Serie A, un po’ tutte le società sembrano essere in fermento in vista della finestra di mercato che verrà.

Lo è il Milan di Paulo Fonseca alla ricerca di diverse soluzioni che possano portare concreto beneficio alla causa rossonera. Il club di Gerry Cardinale valuta movimenti in tutti i reparti. In difesa si pensa ad un’alternativa all’esterno francese Theo Hernandez, dal momento che Filippo Terracciano non ha mai pienamente convinto il tecnico portoghese. Anche il centrocampo rossonero avrebbe bisogno di un nuovo prospetto che vada a riempire il vuoto lasciato da Ismael Bennacer, il cui ritorno in campo è previsto per l’inizio del 2025. Il fronte offensivo è anch’esso monitorato attentamente. Forse non a gennaio, ma sicuramente la prossima estate l’attacco sarà profondamente ‘revisionato’.

A cominciare dalla posizione di Tammy Abraham.

Incubo Roma, nuovo dietrofront: salta Saelemaekers

Tammy Abraham è arrivato a Milanello in estate, dopo che Milan e Roma avevano ‘apparecchiato’ uno scambio di prestiti che prevedeva in cambio l’arrivo nella capitale di Alexis Saelemaekers.

L’attaccante inglese ha avuto un avvio di stagione sfolgorante in maglia rossonera. E’ parso, però, l classico ‘fuoco di paglia’. Tammy Abraham non sta rendendo come il tecnico rossonero si augurava. I dubbi di Paulo Fonseca potrebbero avere un preciso seguito in estate. Il Milan potrebbe abbandonare l’idea di riscattare l’attaccante di proprietà della Roma, come evidenziato da MilanLive.it. La Roma, dal canto suo, non intende fare sconti sul suo attaccante che in maglia rossonera percepisce un ingaggio pari a 4,5 milioni di euro. Numeri che spaventano il bilancio rossonero. Qualora saltasse l’acquisto di Tammy Abraham da parte del Milan, si complicherebbe non poco anche il passaggio, a titolo definitivo, di Alexis Saelemaekers alla Roma.

A quel punto spetterà alla società capitolina assecondare le richieste economiche del Milan. Non facile, ma non impossibile.