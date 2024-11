Infortunio e operazione, UFFICIALE: salta la Roma

La Roma ha di fronte a sé un calendario molto difficile, anche se un giocatore salterà la gara contro i giallorossi per colpa di un infortunio.

Dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna di Vincenzo Italiano, dunque, i Friedkin hanno deciso di compiere un altro avvicendamento in panchina. Al posto di Ivan Juric, infatti, i dirigenti statunitensi hanno chiamato Claudio Ranieri.

Il tecnico italiano, dunque, ha l’arduo compito di risollevare una squadra dodicesima in classifica e con soli quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto. Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente nella conferenza stampa di presentazione di venerdì scorso, ha ribadito del difficile compito a cui è stato chiamato.

Anche perché la Roma ha di fronte a sé un calendario davvero ostico dopo la sosta di metà novembre. Basti pensare che i giallorossi sfideranno in una sola settimana squadre forti come Napoli, Tottenham ed Atalanta. Tuttavia, proprio in questi ultimi minuti, bisogna registrare un infortunio per uno di questi tre club.

Tottenham, Wilson Odobert si è sottoposto ad un’operazione chirurgica: le ultime

Come comunicato dal Tottenham, tramite il proprio profilo di X, Wilson Odobert nella giornata di ieri si è sottoposto ad un’operazione al tendine del ginocchio destro. Il giocatore classe 2004, dunque, sarà monitorato dallo staff medico degli ‘Spurs’ per capire quando potrà tornare ad allenarsi.

Nonostante la sua giovane età, Wilson Odobert era a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra. Ange Postecoglou, infatti, ha già utilizzato cinque volte l’attaccante francese, tra cui due volte titolare in Premier League contro Everton e Newcastle.