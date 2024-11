Inter e Juve avvisate: il bomber ha già scelto dove giocare

Svolta inaspettata nel futuro del giocatore ambìto da bianconeri e nerazzurri: l’annuncio è netto, ora cambia davvero tutto

A volte si tratta semplicemente di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. E sfruttare l’occasione per passare alla storia. Per sempre. A volte tra un gol che avrebbe probabilmente cambiato per sempre la storia calcistica di due nazioni, nonché dello stesso protagonista in campo, ci si mette però qualcuno che non è d’accordo. Un portiere, nel caso specifico. Il destino ha voluto che alla storia ci passasse lui, e non solo per l’eccezionale parata salva-Mondiale.

Ci ripenserà probabilmente tutta la vita, Randal Kolo Muani, alla gigantesca palla gol avuta nel secondo tempo supplementare dell’incredibile finale mondiale tra la sua Francia e l’Argentina. L’anti-eroe, dal punto di vista dei transalpini, ha assunto la figura di Emiliano Martinez, l’eccentrico e provocatorio estremo difensore albiceleste che ha annullato il gol del possibile vantaggio dei Galletti a pochi minuti dal fischio finale.

‘Lo ricorderanno per l’eternità’ ha avuto poi modo di sentenziare la stampa francese a proposito dell’errore dell’attaccante, protagonista fino a quel momento di un Mondiale coi fiocchi. Passato, l’estate successiva, dall’Eintracht Francoforte al PSG per 95 milioni, il classe ’98 di origini congolesi non ha rispettato le altissime aspettative riposte nei suoi confronti, segnando ‘solo’ 6 reti nella sua prima stagione alla corte di Al-Khelaifi.

Le enormi potenzialità del calciatore sono però sotto gli occhi di tutti. Sebbene anche nell’annata in corso l’attaccante non abbia lasciato un segno indelebile della sua presenza (2 gol in 8 gare di campionato col PSG, quasi mai schierato titolare da Luis Enrique), Kolo Muani è e resta uno dei sogni di mercato di Inter e Juve.

Kolo Muani, svolta per gennaio: l’annuncio del giocatore

Titolare di un ricco contratto in scadenza a giugno 2028, il francese vorrebbe avere più spazio nell’affollatissimo – nonostante la partenza estiva di Kylian Mbappé – reparto offensivo dei parigini. Escludendo, anche per motivi di prezzo del cartellino, una partenza a titolo definitivo, il giocatore era accreditato di un possibile ‘addio temporaneo’ in prestito. Con la decisione su un’eventuale permanenza nel nuovo club da rimandare al prossimo giugno.

Intervistato dal portale transalpino ‘Telefoot‘, il nazionale francese ha chiarito le sue volontà. Inter e Juve hanno preso atto della situazione, per quanto, si sa, spesso le parole possono esser spazzate via in tempi brevi.

“Io via a gennaio? No. Non ci ho nemmeno pensato. Continuerò a lavorare e a dare il massimo per il Paris Saint-Germain“, ha detto in modo perentorio Kolo Muani, chiudendo di fatto le porte ad un suo possibile approdo in Italia a stretto girio di posta.