L’effetto Ranieri scuote la Roma: firma scontata, ha già detto sì

Calciomercato Roma, l’effetto Ranieri traina le firme giallorosse. Ha detto sì al rinnovo con riduzione dell’ingaggio. Ecco il quadro

Gennaio si avvicina e nella Roma ci sono diversi giocatori che, alla fine della stagione, vanno in scadenza di contratto. Se del “caso” Dybala vi abbiamo parlato in un articolo precedente, con Claudio Ranieri che ha subito messo le cose in chiaro con la società, ci sono altri elementi che potrebbero anche cambiare la propria idea grazie all’arrivo del nuovo tecnico.

Certo, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è difficile che rimangano dentro la Roma anche la prossima stagione sia Zalewski che Paredes. E occhio, perché il quadro che fa il quotidiano rosa sottolinea come i due potrebbero anche essere ceduti a gennaio non solo per risparmiare sull’ingaggio ma anche per non perdere i cartellini a parametro zero. Vedremo quello che succederà. Mentre sono sotto la lente d’ingrandimento altre due questioni che, oggettivamente, potrebbero prendere una piega diversa rispetto a quella che era ipotizzabile.

Calciomercato Roma, le situazioni El Shaarawy e Hummels

Il Faraone vorrebbe rimanere – viene messo nero su bianco – e sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio. “Fino a poco tempo fa – si legge – il rinnovo era una chimera, con Ranieri chissà”. Ecco quindi la prima svolta della terza era del tecnico testaccino sulla panchina giallorosa.

E poi, ovviamente, c’è anche la questione Hummels: il difensore tedesco che ha giocato solamente 25 minuti in questa stagione se fosse rimasto Juric sarebbe senza dubbio partito. Adesso tutto dipenderà dal minutaggio che avrà con Ranieri e stando alle parole dette dal mister in conferenza stampa allora è evidente che tutto potrebbe cambiare in pochissime settimane. Vedere l’ex Borussia Dortmund a Napoli titolare alla ripresa del campionato è una cosa che appare quasi scontata in questo momento. Vedremo come andrà a finire, ma la mano di Ranieri già si vede.