Tappe obbligate dopo il lungo stop: per Roma e Juve cambia tutto

Alle prese con diversi nodi da sciogliere, Roma e Juventus incrociano le loro strade in sede di calciomercato. Lo scenario, in un modo o nell’altro, non ammette repliche

In questa prima parte di stagione non sono pochi i reparti dello scacchiere giallorosso che hanno deluso le attese. Ad offrire bagliori di luce e prospettive di crescita in quello che è sembrato configurarsi come il buio più totale è stato sicuramente l’attacco, che Artem Dovbyk non ha faticato più di tanto a caricarsi sulle spalle.

L’acquisto di un calciatore in grado di far rifiatare l’attaccante ucraino, però, rappresenterà una traccia di nevralgica importanza per il mercato della Roma. L’impiego di Dybala come falso nueve o l’utilizzo di Shomurodov, da soli, non bastano. Serve ben altro per poter avere un ventaglio di alternative importante e variegato. Da qui i contatti che direttamente o indirettamente l’area tecnica dei capitolini sta intrecciando per rinforzare l’attacco; spifferi e richieste di informazioni che potrebbero creare i presupposti per un vero e proprio tourbillon di mercato, chiamando in causa anche la Juventus. Già, perché tra i profili monitorati con attenzione dai capitolini c’è proprio quel Beto per il quale la ‘Vecchia Signora’ ha avviato i primi sondaggi allo scopo di tastare il terreno.

Calciomercato Juventus e Roma, da Beto al rientro di Broja: l’ultimo annuncio ribalta i piani

Benché dall’Inghilterra siano trapelati segnali discordanti in merito alla possibile cessione di Beto, la Juventus non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Quello dell’ex attaccante dell’Udinese è infatti un profilo che intriga non poco Cristiano Giuntoli, che ne caldeggiò l’acquisto anche quando lavorava dietro la scrivania del Napoli.

Il discorso riguardante Beto, però, potrebbe incrociarsi in maniera importante con il rientro dall’infortunio di Armando Broja. L’attaccante albanese dei Toffees, out dalla scorsa stagione per un problema al tendine d’Achille, è in odore di rientro. Difficile, però, ipotizzare un cospicuo minutaggio sin dall’inizio; più verosimile, invece, credere che almeno all’inizio l’attaccante in prestito dal Chelsea venga gestito in maniera tale da evitare rovinose ricadute. A quel punto, però, le chances relative all’eventuale partenza di Beto diminuirebbero in maniera drastica.

A proposito delle condizioni fisiche di Broja, ha espresso il suo punto di vista il dottor Rajpal Brar, specialista in fisioterapia e scienziato sportivo. Ecco quanto riferito ai microfoni di Goodison News: “Sembra che Broja stia arrivando all’ultimo step per il suo ritorno in campo e dovrebbe essere impiegato in allenamento entro la prossima settimana. A partire da questo punto, ci sarà un drastico aumento di minutaggio per aumentare forma fisica, ritmo e sicurezza. Una volta tornato, ci vorrà ancora del tempo prima di tornare al 100% della forma fisica, probabilmente non prima della prossima stagione”.