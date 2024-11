60 milioni per Vlahovic a gennaio: la Juve aspetta Gyokeres

60 milioni per Vlahovic. Quando torna il mercato in ottica Juventus si ritorna a parlare di Dusan Vlahovic e di una sua eventuale cessione.

La Juventus attende il mercato di gennaio come forse non mai in un recente passato. Questo probabilmente perché, negli ultimi anni, mai l’emergenza aveva toccato i picchi attuali.

Due difensori con il medesimo destino. Due infortuni pressoché identici con un’identica sentenza: stagione finita. La doppia perdita di Gleison Bremer e di Juan Cabal va a sommarsi all’urgente necessità di reperire sul mercato una valida alternativa a Dusan Vlahovic. In un mercato di gennaio che la Juventus attende come non mai la sorpresa potrebbe riguardare esattamente il centravanti serbo della Juventus. Non solo, e non tanto il vice Vlahovic, quanto l’attaccante che potrebbe ‘sostituire’ in bianconero il classe 2000 serbo. Perché Dusan Vlahovic potrebbe partire già a gennaio.

60 milioni per Vlahovic. A gennaio arriva Gyokeres

Un addio possibile per l’estate, non in pieno inverno. Eppure Dusan Vlahovic può davvero lasciare la Juventus ad inizio 2025. Esattamente tre anni dopo il suo arrivo a Torino.

Da oltre Manica ne sono convinti. Lo è ancor più la redazione di teamtalk.com, che racconta di un Arsenal pronto a trattare il suo acquisto con la Juventus. Intanto il club inglese si è portato avanti con il lavoro aprendo i colloqui con l’entourage dell’attaccante serbo. Il tecnico spagnolo Mikel Arteta punta alla Premier League dopo averla sfiorata la passata stagione. Vuole rafforzare il suo attacco ed il centravanti bianconero è da anni un suo obiettivo. Dai tempi in cui ancora il serbo indossava la maglia della Viola.

La Juventus ha fissato a 70 milioni di euro la valutazione di Dusan Vlahovic. Cifra che potrebbe anche scendere a 60 milioni di euro, tenuto conto che il contratto del serbo con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026. E per un Dusan Vlahovic che parte ecco un Viktor Gyökeres in arrivo alla Continassa. Classe 1998, attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese, rappresenta un obiettivo concreto della Juventus per il post-Dusan Vlahovic. Già a gennaio.