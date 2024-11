Addio Milan da 65 milioni: ‘scambio’ con Zirkzee

Ecco le ultime in merito ad uno dei talenti rossoneri più chiacchierati degli scorsi mesi, il quale potrebbe abbandonare Milanello a sorpresa

Le prime dodici giornate della massima lega italiana hanno evidenziato una serie di violenti ribaltamenti di fronte tra le gerarchie formatosi nel corso dell’annata 23/24, che ora appare come un lontano ricordo.

L’egemonia tecnico-tattica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha lasciato spazio ad un’Inter sensibilmente meno solida rispetto alla stagione precedente e, soprattutto, ad un Napoli di Antonio Conte che sembrerebbe avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo nella lotta scudetto.

Non mancano poi le sorprese, che in questa stagione portano il nome della Lazio di Baroni e della Fiorentina di mister Palladino, ma neanche le piacevoli conferme come la splendida e mai noiosa Atalanta di mister Gasperini e le cocenti delusioni come la Roma di De Rossi e Juric.

In un limbo piuttosto complesso da definire sta vagando invece il Milan di Paulo Fonseca, che restituisce una giornata la sensazione di poter lottare per lo scudetto (in realtà poco probabile) e l’altra quella di dover sgomitare persino per poter ottenere la zona Conference League. Intanto giungono notizie scioccanti sul calciomercato rossonero.

Pulisic torna in Premier? Ecco le tre big inglesi sulle sue tracce

Quando si parla del Milan di Paulo Fonseca bisogna sempre considerare le sconcertanti virtù calcistiche di un organico che può contare sulle straripanti caratteristiche di Mike Maignan, sulle galoppate di Theo Hernandez, sulla qualità fuori dal comune di Tijjani Reijnders, sull’imprevedibilità di Rafa Leao e la rapidità di Samuel Chukueeze.

Vi è poi un calciatore che nel corso degli ultimi mesi è apparso semplicemente di un altra categoria a causa di un rendimento fuori dal comune. Stiamo naturalmente parlano di Christian Pulisic, il cui luccicante stato di forma sta letteralmente facendo il giro dei centri sportivi di mezza Europa.

Difatti, secondo quanto riportato da caughtoffside, vi sarebbero ben tre società particolarmente intrigate dalla possibilità di portare lo statunitense all’interno dei propri centri sportivi. L’ultima della lista risponde al nome del Manchester United di Ruben Amorim, il quale vorrebbe rinnovare il reparto offensivo dei Red Devils. Lo straripante talento di Marcus Rashford e dei colleghi meno dotati sembrerebbe non bastare al nuovo tecnico dello United, che avrebbe piacere nell’inserire lo statunitense dai numeri d’oro.

Tuttavia a questa rincorsa a Pulisic partecipano anche Arsenal e Liverpool, le quali potrebbero fornire al numero 11 rossonero delle garanzie in più rispetto ad una piazza (la sponda rossa di Manchester) in cui numerosi talenti di pregio hanno visto opacizzarsi le proprie performance.

Intanto si parla di cifre e, per iniziare a solleticare la dirigenza di Milanello (per ora assolutamente decisa a trattenere il fenomeno statunitense), caughtoffside indica il prezzo di 65 milioni di sterline. Vi è comunque da considerare che, nel caso dello United, Amorim potrebbe decidere di sfruttare Joshua Zirkzee come merce di scambio, soprattutto considerando la particolare dimestichezza che l’olandese ha dimostrato nella massima lega italiana, a differenza di quanto compiuto per ora in Inghilterra.