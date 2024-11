Batosta UFFICIALE per Inter e Juve: il bomber spegne i sogni di gloria

Accostato sia all’Inter che alla Juventus, è uscito ufficialmente allo scoperto sui suoi sogni: l’annuncio ‘taglia le gambe’ ai bianconeri e ai nerazzurri

Quello andato in scena lo scorso 27 ottobre potrebbe non essere l’ultimo confronto tra Inter e Juventus. Oltre a fronteggiarsi in campionato, animando una corsa Scudetto che si preannuncia assolutamente movimentata, le due squadre potrebbero infatti dar vita ad interessanti duelli di mercato.

Del resto non sono pochi gli obiettivi che Marotta e Giuntoli hanno in comune. Una delle priorità delle due aree tecniche, ad esempio, è quella di rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Motivo per il quale sia l’Inter che la Juventus hanno cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Situazione prioritaria per la ‘Vecchia Signora’, alla luce della situazione riguardante Dusan Vlahovic, molto più a fuoco lento per l’Inter. Tuttavia, Marotta non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato e proverà a giocarsi le proprie carte per anticipare la concorrenza o comunque imbastire trame importanti in vista di colpi futuri già nelle prossime settimane. Tra i profili sondati direttamente o indirettamente dai due club c’è ad esempio quel Jonathan David ormai da tempo al centro di un vero e proprio tourbillon di calciomercato. Legato al Lille da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, l’attaccante canadese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, David ‘chiama il Barcellona: “È sempre stata la squadra che ho tifato”

Benché le richieste non manchino affatto, un club in particolare potrebbe essere avvantaggiato nella corsa a David. Stiamo parlando del Barcellona del quale il bomber, come da lui stesso confermato, è stato tifoso fin da bambino. Proprio quest’ultimo riferimento offre lo spunto propizio per approfondire il contenuto dell’ultima intervista rilasciato dall’attaccante canadese ai microfoni di ‘The Athletic’ che, in sostanza, potrebbe rappresentare una vera e propria doccia gelata per Inter e Juventus. Ecco quanto riferito:

“Andare in un club a metà stagione non è mai facile. Non è che l’inizio di stagione in cui hai tutto il precampionato per lavorare e conoscere i tuoi compagni di squadra. A gennaio le cose sono molto più frenetiche. Il Barcellona è sempre stata la squadra che ho sostenuto, credendo. Nel momento in cui cresci sostenendo una squadra, il tuo sogno è giocare per quel team”.