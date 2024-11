Chiesa di nuovo in Serie A: ritorno clamoroso a gennaio

Chiesa di nuovo in Serie A. Il ritorno dell’ex attaccante della Juventus nel nostro campionato diventa sempre più concreto.

Le voci di mercato diventano sempre più forti con l’approssimarsi della sessione invernale di gennaio. Sessione ‘invernale’ che si preannuncia ‘caldissima’.

Un mercato che potrebbe riservare autentiche sorprese. Una potrebbe riguardare una figura di primo piano che ha lasciato la nostra Serie A soltanto l’estate scorsa. Federico Chiesa ha chiuso il suo rapporto con la Juventus un anno prima della scadenza del contratto con la società bianconera. Un addio che non ha convinto tutti.

Motivi economici, l’indispensabile taglio del monte ingaggi da dover attuare alla Continassa e, soprattutto il poco feeling ‘tecnico-tattico’ esistente tra l’attaccante di Genova ed il neo tecnico bianconero, Thiago Motta, hanno portato alla clamorosa separazione. Liverpool è la sua nuova casa, i Reds la sua nuova squadra. Una casa, ed una squadra, dove, però, l’ex Juve non si sta trovando granché bene.

Chiesa di nuovo in Serie A. Ritorna a casa

Ipotesi si susseguono sul futuro prossimo di Federico Chiesa. Accanto a società quali Inter e Roma, ecco affacciarsi l’ipotesi più affascinante rilanciata da calciomercato.it.

Un ritorno lì dove è iniziata la sua ascesa: Firenze e la Fiorentina. Un ritorno a casa per l’attaccante figlio d’arte. Un ritorno che nasconde non poche difficoltà, Federico Chiesa ha un ingaggio improponibile per la Viola di Rocco Commisso. Il tecnico Raffaele Palladino sta, però, già compiendo un mezzo miracolo. La Fiorentina è in piena zona Champions League e per completare il grande sogno europeo Federico Chiesa rappresenterebbe la tessera mancante. Il pezzo più pregiato da incastonare nel perfetto meccanismo viola messo in moto da Raffaele Palladino. Sognare fino a gennaio alla Fiorentina non costa nulla.

Dopo, però, si, poiché Federico Chiesa costa parecchio.