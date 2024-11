Colpaccio rossonero e regalo dell’ex: via libera Juventus

Svolta improvvisa per l’obiettivo di mercato del club bianconero: l’inserimento del Chelsea lascia campo libero a Giuntoli

È da inizio stagione, da quando il mercato estivo ha chiuso i battenti, che non si fa che parlare della necessità della Juve di ingaggiare al più presto un centravanti di scorta da alternare a Dusan Vlahovic. Le condizioni del sostituto naturale del serbo, quell’Arkadiusz MIlik mai disponibile da inizio stagione a causa di guai fisici che non sembrano aver mai fine, ha obbligato di fatto il DT Cristiano Giuntoli a sondare con decisione il mercato degli attaccanti.

Una nuova necessità però, addirittura più impellente della prima, ha preso il sopravvento nelle priorità di mercato dell’abile dirigente bianconero. Il doppio infortunio che ha colpito prima Gleison Bremer e poi Juan Cabal ha praticamente costretto la dirigenza della ‘Vecchia Signora‘ a concentrare sforzi ed energie a caccia di un difensore. Possibilmente centrale, per sopperire all’assenza del brasiliano, pilastro di una difesa che fino a quel momento, fino alla maledetta trasferta di Lipsia – quando l’ex Torino si è accasciato a terra dolorante -, non aveva subìto nemmeno un gol in campionato.

Maresca compra e vende: Juve pronta all’affondo

Già accostato a tutti i più grandi club d’Europa per via del suo status ma soprattutto di un contratto in scadenza nel prossimo giugno che lo stesso calciatore pare restio a rinnovare, Jonathan Tah è uno dei nomi caldi del calciomercato. Non solo di quello estivo – se mai ci arrivasse ancora come giocatore del Bayer Leverkusen – ma anche di quello invernale.

Alla dirigenza del club tedesco non sfugge infatti la necessità di monetizzare dalla sua cessione: se il difensore andasse via a costo zero, non ci sarebbe ovviamente alcun ritorno economico per la società teutonica.

Su Tah, oltre al conclamato interesse di Juve ed Inter, si sono affacciati da tempo Real Madrid, Tottenham, Manchester United, Newcastle e Bayern Monaco. L’ultima indiscrezione, riferita dal portale ‘Teamtalk.com’, parla di un forte interessamento del Chelsea, disposto ad un assalto già nella prossima finestra di scambi.

Se i londinesi usassero argomenti convincenti per portare il gigante di origini ivoriani in Premier con l’inizio dell’anno solare, la Juve sarebbe costretta a cambiare obiettivo. Non tutti i mali però, come dice il proverbio, vengono per nuocere.

Enzo Maresca, il manager dei Blues, potrebbe a quel punto lasciare campo libero alla sua ex squadra per il possibile affare Benoit Badiashile, uno dei tanti difensori messi nel mirino da Giuntoli per affrontare al meglio l’impegnativa seconda parte di stagione.

Il 23enne franco-congolese, titolare di un contratto fino al giugno del 2030, ha giocato appena 37′ in questa prima parte di stagione in Premier League: un trasferimento in prestito alla Continassa potrebbe essere la soluzione migliore per tutti…